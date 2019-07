Islande: une cinquantaine de baleines meurent échouées sur une plage

Ce sont 52 animaux gisant sur le sable qui ont été repérés sur une plage sauvage de Longufjorur, dans l'ouest de l'île de l'Atlantique nord, le 18 juillet, par un pilote d'hélicoptère transportant des touristes.

Des biologistes devaient se rendre sur place mardi pour prélever des échantillons sur les mammifères marins, une espèce abondante dans l'Atlantique estimée à entre 500 000 et 800 000 individus.

«Régulièrement on voit des baleines pilotes s'échouer. Ce n'est pas inhabituel [...] mais la plupart du temps on les repère en peu de temps, avant qu'elles meurent, et on peut les aider à regagner le large», explique à l'AFP Gisli Vikingsson de l'Institut de recherche marine de Reykjavik.

Les baleines sont particulièrement vulnérables lorsqu'elles se rapprochent des côtes pour chasser leurs proies et que les eaux de littoral sont peu profondes.

Les raisons pour lesquelles elles s'échouent, et en si grand nombre, demeurent mystérieuses. Certaines théories évoquent l'interférence de champs magnétiques, d'autres soulignent le rôle central d'un individu dominant au sein d'un groupe qui le suit «quoi qu'il arrive», rappelle Gisli Vikingsson.