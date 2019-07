Planète bleue, idées vertes : petit crochet, grande mission

« Beaucoup de gens vont tout vider pour avoir une canette à 5 cennes, mais pas moi », dit Denis « Casse la canne » Cassista.

Parce qu'il tient à la propreté dans son travail, Denis prend le temps de refermer les sacs qu'il ouvre. Mais chaque fois qu'il en a l'occasion, l'homme recommande à ceux qu'il croise d'installer un crochet pour isoler les contenants consignés. « La plupart des gens ont allumé là-dessus », se félicite-t-il.

Vendus 15 $ dans les éco-quartiers participants de Montréal, à peine 187 crochets ont trouvé preneur depuis le lancement du projet, en 2017. Or, les instigateurs du projet, le Regroupement des éco-quartiers, la Coopérative des valoristes et la Société de développement social, restent convaincus de son importance. « C'est beaucoup plus qu'un crochet, c'est un mouvement », soutient Marica Vazquez Tagliero, vice-présidente de la Coopérative de solidarité des valoristes. En situation de précarité, ceux qui écument le recyclage sont souvent stigmatisés et très peu reconnus pour leur travail. Grâce aux crochets, dit Mme Vazquez Tagliero, leurs conditions de travail sont plus « dignes », plus « hygiéniques ».

Bon pour la récupération

La séparation des contenants consignés des autres matières recyclables à l'aide du crochet prévient aussi leur contamination par des fragments de verre ou des résidus alimentaires, signale Simon Octeau, directeur général du Regroupement des éco-quartiers. Au Québec, environ 72 % des contenants consignés sont récupérés. Le reste (28 %) est jeté aux ordures ou dans les bacs de recyclage, estime Consignaction, l'organisme qui administre le système de consignation au Québec. L'adoption du crochet par une grande partie de la population pourrait augmenter ce taux de récupération.

Mais à lui seul, le crochet, qui a d'abord fait son apparition à Vancouver, ne peut pas tout régler. Pour Mme Vazquez Tagliero, il faut aussi d'autres modèles de collecte pour améliorer le taux de récupération. Plusieurs initiatives ont déjà fait leurs preuves ailleurs, dit-elle. Elle cite notamment en exemple les « poubelles participatives », apparues à Copenhague, au Danemark, et qui ont été récemment installées dans certains arrondissements de la ville. Elles sont dotées d'un anneau dans lequel les passants peuvent déposer canettes et bouteilles consignées. Une autre façon de simplifier la vie des valoristes tout en favorisant la récupération.

La rubrique « Planète bleue, idées vertes » fera relâche pour l'été. De retour en septembre.

Sur l'écran radar

Déchets : 2,1 milliards de tonnes

Les États-Unis sont le pays produisant le plus de déchets ménagers par habitant au monde parmi les pays développés, selon un rapport du cabinet Verisk Maplecroft. La population mondiale produit en moyenne 2,1 milliards de tonnes de déchets par an, en prenant en compte les déchets solides gérés par les municipalités, c'est-à-dire la nourriture jetée, des plastiques et des détritus divers, de quoi remplir plus de 820 000 piscines olympiques. Seuls 16 % du total est recyclé, selon ce rapport. Les habitants et les commerçants américains sont de loin ceux qui produisent le plus de détritus par personne parmi les pays les plus riches : en moyenne 773 kg par an, soit plus de trois fois plus que la moyenne mondiale et sept fois plus que les Éthiopiens, l'Éthiopie étant le pays qui produit le moins de déchets. - Agence France-Presse