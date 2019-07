La plus grosse poubelle du Québec bientôt pleine

Il est « minuit moins une » pour trouver une solution, car l'ouverture d'un centre de traitement des matières résiduelles nécessite une dizaine d'années de démarches : planification, consultation, autorisations, appel d'offres, plans et devis, construction, rodage, etc.

« Dans 10 ans, on va être dans le trouble ! », s'exclame Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et membre de la commission de l'environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

« Si on ne fait rien, c'est clair qu'on n'aura plus de place où mettre nos vidanges ! »

« La plus grosse poubelle du Québec », selon André Chulak, dispose donc d'installations pour continuer à mener des activités de gestion des déchets quand l'enfouissement ne sera plus possible.

« Ça n'a pas de sens, il faut changer ça », lâche André Chulak, qui explique que son entreprise cherche à ce que le site d'enfouissement dure le plus longtemps possible, pas à le remplir le plus vite possible.

Mais il faut d'abord générer moins de déchets ultimes, plaide Michel Allaire, afin d'éviter de construire des installations trop grosses eu égard à nos besoins réels, qui vont coûter plus cher et qu'il faudra continuer de « nourrir » lorsque la quantité de déchets diminuera.

Un « cri d'alarme » à Québec

C'est un « grand cri d'alarme » à la population que la Communauté métropolitaine de Montréal lance avec son projet de modification de son plan de gestion des matières résiduelles. Il faut réduire de façon draconienne ce qui est envoyé à l'enfouissement. Mais c'est aussi un « message au gouvernement », car les solutions proposées passent par Québec. Aperçu.

Élargir la consigne

La nécessité d'élargir le système québécois de consigne à tous les contenants de boissons, alcoolisées ou non, de verre, de métal et de plastique a été soulignée par une forte majorité des quelque 3000 participants à la consultation publique portant sur le projet de modification du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). « On se l'est fait dire 20 fois plutôt qu'une », particulièrement à l'égard de la Société des alcools du Québec, illustre le coordonnateur à l'environnement, Michel Allaire. Le Québec devrait imiter l'Ontario ou la Nouvelle-Écosse, qui mettent à la disposition du public des points de dépôt pour le retour des contenants consignés, plaide la CMM. « Allons vers les meilleurs, et non pas vers les pires », affirme M. Allaire.

Forcer l'écoconception

La CMM demande à Québec de légiférer pour réduire la quantité d'emballages, notamment au moyen de tarifs dissuasifs, mais aussi pour interdire carrément certains matériaux qui ne sont pas recyclables au Québec. « Il y a une différence entre ce qui est recyclable et ce qui est recyclable dans nos systèmes », explique Michel Allaire, qui veut ainsi favoriser le recyclage local des matières résiduelles selon le principe de l'économie circulaire. Même l'industrie est d'accord, à condition que les règles s'appliquent à tous et à grande échelle, affirme-t-il. « Vu que le commerce est beaucoup organisé en franchises et en grandes chaînes, on risque d'avoir de meilleurs résultats avec des politiques à grande échelle. » D'où l'importance d'une réglementation panquébécoise.

Faire payer les producteurs

Québec doit aussi allonger la liste des produits assujettis au concept de « responsabilité élargie des producteurs », qui rend ceux-ci responsables de recycler ce qu'ils mettent en marché, estime la CMM. « Quand on est responsables de nos déchets, je pense qu'on s'organise pour en avoir le moins possible », lance Michel Allaire. « On le voit avec l'électronique », ajoute-t-il : les fabricants reprennent désormais leurs produits désuets pour en assurer le recyclage. Une telle mesure amènerait les producteurs à se tourner davantage vers l'écoconception de leurs contenants et emballages, tandis que l'augmentation des tarifs sur les produits à usage unique ou de « courte vie » permettrait de compenser les coûts des services municipaux de collecte et de recyclage.

Instaurer une traçabilité

La réduction de la quantité de matières résiduelles qui finissent à l'enfouissement passe aussi par une modernisation des centres de tri, pas seulement par la consigne, croit la CMM. « C'est tout ensemble », affirme Michel Allaire. Or, il faut impérativement que le Québec se dote d'un mode de traçabilité et de contrôle de la qualité de ce qui sort des centres de tri. « C'est un aspect important, car la reddition de comptes n'existe pas ou est très marginale », constate Michel Allaire. Ces informations permettraient de rassurer les citoyens, au moment où le recyclage traverse une « importante crise de confiance », estime-t-il. Surtout, la CMM croit que ces données permettraient d'évaluer la qualité des matières « du point de vue de leur aptitude au recyclage » et permettraient à l'industrie de s'adapter.