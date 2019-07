Des entomologistes répertorient la plus grande extinction depuis les dinosaures

« La proportion d'espèces d'insectes en déclin (41 %) est deux fois plus élevée que celle des vertébrés », soulignent-ils. Ce qui équivaut, notent-ils, « au plus massif épisode d'extinction » depuis la disparition des dinosaures.

DAPHNE ROUSSEAU

Agence France-Presse

Krefeld Pendant 30 ans, ils sont passés pour de paisibles excentriques en relevant leurs pièges à insectes dans la campagne allemande. Mais ces entomologistes amateurs ont bâti un trésor scientifique : ils ont documenté le pire épisode d'extinction depuis les dinosaures.

Le discret labeur de cette poignée de volontaires allemands à Krefeld, à la frontière des Pays-Bas, nourrit la prise de conscience mondiale de « l'Armageddon des insectes » depuis qu'une première étude d'octobre 2017 s'est appuyée sur leurs découvertes, dans la revue scientifique PLOS One, suivie de plusieurs autres.

INA FASSBENDER, AFP

Leur précieuse collection, entre 40 et 80 millions d'insectes, flotte dans des bouteilles d'éthanol rangées dans des cartons. Le tout s'entasse dans les salles de classe défraichies d'une ancienne école en briques, protégé des rayons du soleil par d'épais rideaux. Chaque carton renferme le contenu collecté dans un seul piège à insectes, sur une même période d'une ou deux semaines. « Depuis 1982, les pièges que nous fabriquons nous-mêmes sont standardisés et contrôlés, de même taille, de même matériau et ils sont relevés au même rythme à 63 emplacements toujours identiques », détaille auprès de l'AFP Martin Sorg, le maître des lieux, lunettes à la John Lennon et longs cheveux blancs flottant sur un gilet à poches de baroudeur. Hobby du dimanche Le résultat de cette quête sur plus de trois décennies - « soit bien plus que n'importe quel projet universitaire dépendant de financements », note M. Sorg - est l'une des rares mesures de la disparition des insectes en Europe.

L'entomologiste Martin Sorg INA FASSBENDER, AFP

Or si chaque insecte doit encore être répertorié, une tâche herculéenne pour ces amateurs souvent retraités, leur déclin quantitatif est d'ores et déjà vertigineux : à Krefeld, la masse d'insectes volants a reculé de 76 % en trente ans. La démonstration tient dans deux bouteilles empoignées par le laborantin. Dans sa main gauche, une bouteille contenant environ 1400 grammes d'insectes piégés en 1994, contre 300 grammes dans le même piège actuellement. « Nous n'avons pris conscience de la gravité de ce déclin qu'en 2011, et depuis, chaque année, nous avons constaté que cela empirait », note Martin Sorg, qui décide alors de sonner l'alerte. À l'époque, le sort des abeilles commence à peine à émouvoir l'opinion publique. En dehors des milieux écologistes, les questions de biodiversité sont cantonnées aux populaires mammifères et l'expression d'« urgence climatique » n'existe pas. La « surveillance environnementale », soit les relevés systématiques pratiqués sur un écosystème, est encore considérée comme un hobby du dimanche ou une activité militante. Et la communauté scientifique regarde ces amateurs de haut.

Le professeur néerlandais d'écologie Hans de Kroon INA FASSBENDER, AFP

Mais en 2011, à quelques kilomètres là, le professeur néerlandais d'écologie Hans de Kroon est dans le flou : il travaille sur le déclin des oiseaux de la région, qu'il pense liée à une pénurie de nourriture, et manque de données. Pire que les vertébrés « Nos collègues de Krefeld nous ont contactés en disant "nous avons les données pour les insectes, nous aussi nous constatons un net recul et nous sommes très inquiets, pouvez-vous (en) faire quelque chose ? " », se souvient le Pr de Kroon. Les relevés amateurs atterrissent dans le laboratoire universitaire et donnent lieu en 2017 à une publication remarquée, puis alimentent en février dernier une première synthèse de 73 études sur l'état de la faune entomologique à travers le monde depuis 40 ans, du Costa Rica à la Camargue. Au niveau mondial, plus de 40 % des espèces d'insectes sont en déclin ou menacées d'extinction « et, chaque année, environ 1 % supplémentaire s'ajoute à la liste », ont calculé Francisco Sanchez-Bayo et Kris Wyckhuys, des universités de Sydney et du Queensland, en Australie.

Les hyménoptères (abeilles, guêpes, forumis, frelons) font partie des espèces les plus affectées INA FASSBENDER, AFP