Planète bleue, idées vertes : pépinière sur rue

La verdure apaise, croit Claude Perreault. Elle absorbe le bruit et dégage des arômes floraux agréables. Pour lui, les avantages du verdissement sont nombreux.

Depuis qu'il est à la retraite, Claude Perreault a entrepris d'occuper l'espace public avec de la verdure. Il a transformé sa rue en une pépinière urbaine. Il entretient 51 carrés d'arbres qu'il a aménagés avec plus de 250 espèces de végétaux.

« La plateforme explique quels espaces publics peuvent être verdis et les règles à respecter », dit la porte-parole responsable du projet dans Rosemont-La Petite-Patrie, Marie-Claude Perreault.

Une version de la carte simplifiée, épurée et accessible sur téléphone intelligent sera lancée au début du mois de juillet. Les citoyens-jardiniers peuvent y choisir l'endroit qu'ils souhaitent verdir et ensuite partager une photo de leur réalisation.

Pour appuyer les jardiniers en herbe, l'arrondissement a créé Faites comme chez vous, un programme avec une carte interactive qui regroupe les initiatives citoyennes : verdure autour des arbres (carrés d'arbres), ruelles vertes, saillies de trottoirs et jardins de rue.

« Les carrés appartiennent à l'arrondissement et n'importe qui peut les utiliser, locataires comme propriétaires. »

L'arrondissement ne peut pas utiliser des végétaux qui ont besoin de beaucoup de soins. Ça restreint donc les possibilités, explique M. Perreault. Mais avec l'implication des citoyens, tout est possible.

Ils sont plusieurs comme Claude.

« On n'a rien inventé, c'est parti des citoyens eux-mêmes, a déclaré la porte-parole de Rosemont-La Petite-Patrie. On a décidé d'emboîter le pas et d'encadrer le mouvement avec une plateforme web. »

Coup de pouce (vert)

Les gens inscrits sur la plateforme peuvent recevoir des végétaux gratuitement au printemps, explique Marie-Claude Perreault. Ils indiquent l'espace qu'ils verdissent et le type d'ensoleillement et, en fonction de certains critères, l'arrondissement leur fournit les plantes adéquates. Les citoyens peuvent aussi faire des demandes spécifiques, explique la porte-parole. Ce n'est toutefois qu'un coup de pouce de départ, les gens doivent fournir le reste des végétaux.

Dans le cas d'un projet de ruelle verte, la première année est consacrée au verdissement. « Dans les années subséquentes, on peut leur faire des suggestions de matériel pour l'animer avec des pochoirs au sol, des jeux, etc. », a énuméré la porte-parole de l'arrondissement.

Pour l'aménagement de jardins de rue, l'arrondissement offre une expertise professionnelle et l'équipement requis (conteneur pour l'asphalte, outils, fermeture de rue, etc.).