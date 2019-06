Eaux contaminées: un «CSI environnement» pour traquer les pollueurs

Du plomb à Montréal-Est, de l'arsenic dans le port, des hydrocarbures aromatiques polycycliques à Verdun et même des BPC près de l'aéroport. Les contaminants déversés dans la nature par les égouts de Montréal sont nombreux, démontre une enquête scientifique menée par des groupes environnementaux. Et leur technique permet de remonter à la source de la pollution.

Cette étude, effectuée l'automne dernier, démontre que « les sédiments en aval [d'un point de surverse] sont plus contaminés que les sédiments juste en amont », a expliqué à La Presse le président de la SVP et expert en toxicologie de l'environnement, Daniel Green. « Donc, les surverses sont source de contamination. »

C'est ce que démontrent les résultats d'une enquête scientifique menée par la Société pour vaincre la pollution (SVP), en collaboration avec Eau secours et la Coalition verte, que La Presse a obtenus.

Un échantillonnage des sédiments situés en aval et en amont d'une dizaine des 162 points de surverse de l'île de Montréal révèle que ceux-ci déversent des quantités importantes de métaux lourds, d'hydrocarbures et même de BPC dans un cas.

Les surverses du réseau d'égout de Montréal ne rejettent pas que les eaux usées des ménages de l'île dans le fleuve Saint-Laurent et ses affluents ; un grand nombre de contaminants chimiques dangereux s'y retrouvent aussi.

Daniel Green, président de la Société pour vaincre la pollution et chef adjoint du Parti vert du Canada

L'enquête menée par la SVP a, par exemple, démontré des résultats inquiétants : de l'arsenic et du cuivre dans les eaux du port de Montréal ; du plomb en aval de la surverse de Montréal-Est, à proximité du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ; ainsi que des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), un contaminant responsable de malformations chez les animaux, au pied de l'autoroute 15, à Verdun.

En combinant l'analyse des sédiments échantillonnés en amont et en aval des points de surverse avec la carte du réseau d'égout de Montréal, « on est capables d'identifier les sources potentielles » de pollution, ce qui était l'objectif de l'enquête, explique Daniel Green.

Son organisation a obtenu un financement de 60 000 $ du Fonds pour dommages à l'environnement, administré par Environnement Canada et financé par les amendes infligées pour des atteintes à l'environnement, ce qui a permis l'embauche de six étudiants stagiaires pour réaliser le projet.

Et les tests coûteront forcément moins cher, puisqu'elle sait précisément quel contaminant rechercher dans ses échantillons, ce qui réduit la liste des produits testés.

Son organisation tente d'obtenir un nouveau financement pour raffiner ses recherches et circonscrire avec plus de précision l'origine des contaminants détectés.

Dans le cas du canal de Lachine, Daniel Green émet l'hypothèse que « le passif industriel, à cause du développement [du quartier Griffintown], s'est retrouvé dans le canal ».

« On part d'une pollution d'eau et on risque d'en faire une pollution de l'air. »

- Daniel Green