Les moustiques se font dérouler le tapis rouge

Audrey Ruel-Manseau

La Presse La Presse Suivre @aruelmanseau Le chasse-moustiques et les baumes pour soulager les piqûres sont assurément plus populaires que la crème solaire cette année. Non, ce n'est pas une impression : les moustiques piqueurs sont particulièrement nombreux et voraces depuis quelques jours, conséquence d'un hiver enneigé et d'un printemps frais et pluvieux.

« Cette année, c'est sûr, il y a plus de moustiques qu'à l'habitude ! Sûrement à cause des inondations ; c'est vraiment particulier », constate Michel Tournier, propriétaire de Triambio, une entreprise des Laurentides qui vend des pièges antimoustiques écologiques importés d'Europe. Les sols humides, qui ont mis du temps à s'assécher et qui étaient particulièrement propices aux eaux stagnantes, sont devenus un environnement de choix pour la ponte et l'éclosion des oeufs de moustiques. Si les maringouins se sont développés plus tard cette année, ils semblent qu'ils veuillent rattraper le temps perdu en étant sans pitié pour l'humain aventurier qui ose mettre le nez dehors. Si vous avez profité du long week-end pour vous exiler en nature, près des bois, vous portez peut-être déjà les marques d'une lutte féroce remportée par les mouches noires, brûlots et autres maringouins assoiffés qui vous ont certainement pris pour cible. « Dans les Laurentides, on remarque que, si l'on n'est pas trop loin du bois, on se fait piquer même en pleine journée, alors que d'habitude, avec le soleil et la chaleur, ce n'est pas si pire », observe M. Tournier, habitant de Prévost. « Mais je le vois partout, même en ville, dans les lotissements : les gens en ont énormément [de piqûres]. »

« À Blainville, un client me disait qu'il ne pouvait plus sortir à partir de 20 h tellement il y a de moustiques. » - Michel Tournier, propriétaire de Triambio