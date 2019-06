L'opposition au projet Trans Mountain se mobilise

Les opposants à l'oléoduc Trans Mountain se préparent pour un été chaud, marqué par des contestations judiciaires et des manifestations visant à bloquer la construction du projet qui a reçu le feu vert du gouvernement fédéral mardi.

Rueben George, de la Première Nation Tsleil-Waututh, a annoncé qu'il contestera la décision devant la Cour fédérale d'appel et a dit être certain de gagner sa cause.