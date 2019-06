La fin du recyclage?

Marc Thibodeau, David Boily

La Presse La Presse (Franklin, New Hampshire) En imposant, au début de 2018, de sévères restrictions à l'importation de plastique, de papier et de verre à recycler, la Chine a provoqué un électrochoc planétaire. Le changement de cap du géant asiatique se fait durement sentir aux États-Unis, où plusieurs municipalités ont carrément abandonné leur programme de recyclage. D'autres y voient une occasion en or de revoir leurs façons de faire.

Après avoir fait reculer son camion au plus près, Bruce Glover balance dans la fosse métallique de nombreuses boîtes en carton provenant d'une banque alimentaire où il travaille. Elles devraient normalement être comprimées et transférées mécaniquement dans un conteneur en vue d'être ultimement recyclées, mais les temps ont changé. Le programme local de récupération de papier, de plastique et de verre, comme l'indique une affiche bien en vue dans le centre de tri de Franklin, est « suspendu ». Et les boîtes seront brûlées comme le reste des déchets produits par la population. « Tout est économique aujourd'hui. On n'a plus les moyens de recycler », indique M. Glover. Bien qu'il sache que l'exercice est vain, l'homme de 67 ans continue chaque semaine à sa propre résidence de mettre de côté les produits recyclables. « Le jour de la collecte des déchets, je mets tout dans le même bac », explique ce résidant du New Hampshire. Il dit vouloir garder l'habitude dans l'hypothèse où le programme de recyclage renaîtrait de ses cendres. Corinna Jackson, autre résidante de la ville, est « extrêmement déçue » de la situation. En entrevue à La Presse, accordée à travers la porte de sa résidence pour retenir son pitbull, elle fustige la décision des élus municipaux de torpiller le programme de collecte, vieux de huit ans. « Il faut qu'ils mettent leurs affaires en ordre », souligne la femme de 42 ans, qui habite une maison vieillotte au coeur de la ville.

Lors de notre passage, le bac de recyclage aussi débordait de déchets, étant donné que la municipalité a encouragé les résidants à l'utiliser plutôt que le bac ordinaire en raison de sa capacité de stockage plus élevée. Mme Jackson, qui a quatre enfants et quatre petits-enfants, affirme qu'elle ne rechignerait pas à l'idée de payer plus de taxes pour pouvoir continuer à recycler. « Nous pouvons dépenser plus maintenant et assurer un avenir pour nos enfants ou continuer à détruire la planète. » - Corinna Jackson, résidante de Franklin, New Hampshire Son raisonnement budgétaire est loin de faire consensus dans cette agglomération de 85 000 habitants aux prises avec de sérieuses difficultés économiques. « Nous n'avons pas les moyens » Le maire de Franklin, Tony Giunta, estime qu'il n'aurait pas été « sage » de chercher à transférer aux contribuables la hausse des coûts de recyclage découlant des restrictions à l'importation imposées l'année dernière par la Chine. « Nous n'avons tout simplement pas les moyens », résume l'élu, qui évoque un « basculement complet » du marché. Alors que la municipalité a déjà reçu plus de 50 $ la tonne pour les produits récupérés, il lui en coûterait aujourd'hui 175 $ la tonne pour assurer leur recyclage. La Ville a plutôt décidé d'envoyer l'ensemble des déchets, recyclables ou non, dans un incinérateur de la ville voisine de Concord. Le processus coûte 90 $ la tonne. Même s'ils l'avaient voulu, les élus n'auraient pu refiler une facture salée à la population puisque celle-ci a imposé un plafond limitant la hausse des taxes. « Les résidants de Franklin ont fermé la porte du réfrigérateur et ont mis une chaîne autour pour le verrouiller parce qu'on passait notre temps à revenir pour prendre d'autres gâteries », illustre le maire. Le responsable des travaux publics de la Ville, Brian Sullivan, rechigne à tenir la Chine responsable de la situation actuelle. Il pense que les États-Unis devraient être capables de prendre en charge leurs propres déchets et de traiter dans le pays les produits recyclables plutôt que de chercher à en exporter une part importante. « Les Chinois ne veulent pas notre recyclage et notre pays ne veut pas investir ce qu'il faut. » - Brian Sullivan, responsable des travaux publics de la Ville de Franklin « Tout est une question de prix. J'espère que le marché va revenir », souligne le gestionnaire, qui mise sur le secteur privé pour développer les infrastructures requises. Des pizzas et des couches M. Sullivan réserve une part de ses critiques à la population de la ville. Certains résidants « n'ont jamais rien compris » et rechignaient à trier correctement leurs déchets, ce qui compliquait la tâche de la municipalité, dit-il. Mike Amero est bien placé pour le savoir. Le responsable du centre de tri de Franklin a longtemps dirigé la collecte du recyclage et dit en avoir vu de toutes les couleurs dans les bacs.

« Des pizzas, des couches souillées, des téléviseurs, des pièces de moteur... Il n'y a rien qu'on ne pouvait pas trouver », relève l'employé municipal, qui plaçait au début des avertissements écrits sur les bacs problématiques. « Lorsque je revenais la semaine suivante, les avertissements étaient toujours là », souligne le responsable du centre de tri. Près de la moitié des résidants de la ville étaient acquis à l'idée de recycler, entre 25 et 30 % « n'en voulaient pas » et les autres étaient ambivalents, résume-t-il. Trop de personnes, en résumé, n'ont pas compris l'importance du recyclage et rechignaient à revoir leurs habitudes de consommation, souligne M. Amero. « On ne peut pas empêcher non plus les gens de fumer ou de trop manger », laisse-t-il tomber, dépité. Le recyclage américain en chiffres 262,4 millions de tonnes : quantité de déchets générés aux États-Unis en 2015, en hausse de 60 % par rapport à 1985 138,8 millions de tonnes : quantité de déchets enfouis dans des dépotoirs 67,8 millions de tonnes : quantité de déchets récupérés à des fins de recyclage, le papier et le carton représentent près de 70 % du total 40 % : proportion du papier, du plastique et d'autres produits recyclables collectés aux États-Unis qui étaient traditionnellement acheminés en Chine. Ce pourcentage doit descendre à zéro en 2020. Source : Environmental Protection Agency (EPA) « La Chine nous a rendu service »

