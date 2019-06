Greta Thunberg reçoit le prix le plus prestigieux d'Amnistie internationale

L'organisation de défense des droits de l'homme Amnistie internationale a annoncé vendredi décerner son prix le plus prestigieux à l'adolescente suédoise Greta Thunberg, égérie du combat pour le climat.

Le prix d'« ambassadrice de conscience » récompense Greta Thunberg et le mouvement Fridays For Future (vendredi pour l'avenir) à l'initiative de marches organisées dans le monde entier pour alerter sur l'urgence de lutter contre les dérèglements climatiques.

« Chaque jeune personne participant à Fridays For Future incarne ce que signifie agir sur notre conscience. Ils nous rappellent que nous sommes plus puissants que nous le pensons et que nous avons tous un rôle à jouer dans la protection des droits de l'Homme contre la catastrophe climatique », a estimé le secrétaire général de l'ONG, Kumi Naidoo, dans un communiqué.

Greta Thunberg se trouvait vendredi matin, comme quasiment chaque vendredi depuis la rentrée 2018, aux abords du Parlement à Stockholm, tenant une pancarte « Grève de l'école pour le climat ».