Les déchets ont leur festival à Brest

La métropole de Brest lance du 3 au 8 juin son premier Festival des déchets afin d'interroger ses habitants sur leur rapport aux détritus et à l'environnement, via des spectacles, conférences, expositions et programmes pédagogiques.

«Réduire nos déchets pour protéger l'environnement? Un défi à relever tous ensemble!» peut-on lire sur le dépliant présentant l'évènement, un document imprimé sur du papier à base d'amidon d'épluchures de pommes de terre.

Organisé en partenariat avec la scène nationale brestoise Le Quartz et le parc marin Océanopolis, le festival mixe les approches, entre spectacles de danse, concerts, conférences, programmes pédagogiques et expositions, afin de toucher le plus grand nombre de personnes.

«Il y a beaucoup d'évènements sur la question environnementale et des déchets, mais là on met vraiment au coeur du projet le regard artistique», explique Matthieu Banvillet, directeur du Quartz, pour qui les projets artistiques sur ce thème sont finalement «très nombreux».

Le festival se tient sous le commissariat de l'artiste et essayiste David Wahl, à l'origine d'un spectacle intitulé Le Sale discours, dans lequel il interroge le public sur ce qui est sale et sur ce qui ne l'est pas, ce qui l'a été et ce qui ne l'est plus, posant ainsi la question de savoir pourquoi si l'homme est de plus en plus propre, le monde lui semble de plus en plus sale.