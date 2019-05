Montréal en a assez du gazon

Cher à entretenir, résiste mal à la vie en ville : les heures du gazon sont comptées dans les plates-bandes de la Ville de Montréal. La métropole financera un projet de recherche le long d'un boulevard achalandé afin de trouver de nouveaux végétaux plus résistants et moins coûteux à entretenir.

Gazon problématique

Le gazon n'a plus la cote à la Ville de Montréal. « Avec le gazon, l'entretien est assez fastidieux, surtout les premiers mois de l'année où il faut tout le temps le couper. Le gazon est aussi plus sensible à la sécheresse et, pour le garder en santé, il faut qu'il soit alimenté », expose l'élu Éric Alan Caldwell, membre de l'administration Plante. Montréal ayant décidé d'augmenter son verdissement, on appréhendait toutefois une explosion de la facture d'entretien. La métropole a donc sollicité l'aide du Laboratoire d'intégration d'écologie urbaine (LIEU) afin de trouver comment « remplacer le gazon ».

Occasion à saisir

Montréal a ainsi décidé de profiter du réaménagement du boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle, dans Ahuntsic-Cartierville, pour faire une plus grande place à la verdure. Le nouvel aménagement prévoit 32 fosses de plantation, pour un total de 850 m2, terre-plein compris. Mais ces espaces ne ressembleront pas à ceux qu'on trouve actuellement sur l'île, la Ville ayant décidé de ne plus miser sur le bon vieux gazon. « On veut faire plus de verdissement et on veut le faire mieux », résume Éric Alan Caldwell. C'est à cet endroit que le LIEU tentera de trouver des végétaux qui conviennent mieux à la vie en ville.

Choix difficile

Remplacer le gazon n'est pas une tâche aisée. « Le choix des végétaux est difficile, car ils doivent être résistants aux conditions urbaines : la sécheresse, les sels de déglaçage, le piétinement, l'envahissement par d'autres plantes, et surtout demander peu d'entretien », expose la Ville. Montréal souhaite n'avoir à entretenir ses fosses qu'une ou deux fois par année. Le projet de recherche de deux ans et demi, qui coûtera près de 300 000 $, prévoit ainsi d'utiliser des « engrais verts » pour fournir aux végétaux les éléments essentiels à leur croissance. Il s'agit de plantes qui nourrissent le sol en créant un écosystème à petite échelle. « Le gazon ne nourrit pas le sol. On le coupe tout le temps et il n'a pas un bon apport », résume Alison Munson, professeure à l'Université Laval et l'une des responsables du LIEU.