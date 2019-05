Agrile du frêne: Montréal paiera pour l'ensemble des traitements d'éradication

Les interventions continueront pour maintenir en santé les frênes sauvés et la Ville s'engage à continuer les traitements pendant 10 à 15 ans. 65 000 arbres auraient été épargnés, souligne Luc Ferrandez, responsables des Grands parcs, des Espaces verts et des Grands projets. « On a gagné la bataille», s'est-il réjouit en conférence de presse, admettant toutefois que des actions aurait pu être prises plus tôt.

L'insecte dévastateur, qui a coûté 20 millions à la Ville depuis 2016, continuera d'être un poids financier pour la Ville. L'élu de Projet Montréal et maire du Plateau-Mont-Royal s'est engagé à poursuivre les traitements bisannuels nécessaires pour préserver les frênes encore peu attaqués. Près de 30 000 arbres ont été traités jusqu'à présent.

Montréal a également annoncé qu'elle enrichira ses interventions en sol privé. Le coût du traitement des frênes des particuliers sera désormais entièrement absorbé par la Ville. L'an dernier, la Ville remboursait environ 66% des frais de traitement. Elle croit cependant que l'offre de traitements entièrement gratuits coutera 300 000 $ de moins aux contribuables. Les frais de gestion et d'évaluation des demandes seront diminués de moitié avec ce programme ouvert à tous.

Dans sa bataille contre l'agrile du frêne, Montréal a procédé à l'abattage de 9000 frênes. Pendant la même période, près de 19 000 arbres ont été plantés. La Ville souhaite toujours augmenter son indice de canopée de 5% d'ici 2025, afin que 25% de la métropole soit recouverte d'arbres.

Il y aurait environ 60 000 frênes du domaine public bordant les rues montréalaises. Ce sont ces arbres que la Ville tente de sauver.

Le problème n'est pas approché de la même façon pour les autres frênes dans les milieux boisés appartenant à la Ville. On abat et on nettoie, mais il n'est pas question d'effectuer des traitements par insecticide.

Chez les particuliers, la Ville estime difficilement le nombre de frênes existants. Le dernier inventaire mentionnait environ 45 000 frênes. De ce nombre, 10 000 ont été traités.