Au moment où elle devait se trouver un sujet pour son mémoire de maîtrise en 2018, Leona Nikolić a remarqué qu’un thème revenait constamment dans les discussions au sein de son cercle social de jeunes dans la vingtaine.

« Les gens se demandaient toujours entre eux : “Quel est ton signe solaire ? Quel est ton ascendant ? Quel est ton signe lunaire ?” Dès que je me rendais à une fête ou que je rencontrais une nouvelle personne, on me posait tout de suite la question : “Est-ce que tu as Co-Star ?”, relate-t-elle. Ça m’a intéressée. J’ai commencé à réfléchir à ce sujet. »

Créée en 2017, Co-Star est une application léchée qui se vante d’utiliser des données de la NASA pour générer des horoscopes « super précis ». Ce « réseau social astrologique » compte 28 millions d’utilisateurs dans le monde.

C’est ainsi que la chercheuse en communication a décidé de consacrer ses travaux à la relation entre la technologie et la spiritualité : le téléphone intelligent comme portail pour pratiquer sa spiritualité.

Elle s’est notamment intéressée à Co-Star – qui affirme utiliser l’intelligence artificielle pour générer ses prédictions –, mais aussi à Sanctuary, qui permet, avec un abonnement mensuel, de clavarder avec des cartomanciennes, des astrologues ou des médiums.

« Ces pratiques ne sont pas nouvelles, dit celle qui est aujourd’hui candidate au doctorat en communication à l’Université Concordia. La tendance s’exprime simplement à travers les nouvelles technologies. »

#sorcières et #metoo

La croyance dans le pouvoir prédictif des astres semble vraiment plus ancrée chez les jeunes. Un coup de sonde réalisé en 2020 par la firme Research Co. a révélé que 24 % des Canadiens âgés de 18 à 35 ans croient « assurément » à l’astrologie, tandis que 25 % y croient « probablement ».

Dans l’ensemble de la population canadienne, ces proportions sont plutôt de l’ordre de 13 % et 23 %. Et chez les 55 ans et plus, seulement 8 % des répondants ont dit croire « assurément » à l’astrologie.

D’autres sondages se sont penchés sur les croyances ésotériques des Canadiens. L’un d’eux, réalisé en 2019 par la firme Pollara, a révélé que 28 % des Canadiens estiment que certaines personnes comme les « médiums » peuvent « voir » le passé des gens et prédire leur avenir.

L’enquête de Pollara a aussi révélé que 26 % des Canadiens estiment que certaines personnes peuvent parler aux esprits et aux fantômes, soit directement, soit au moyen de séances de spiritisme, de Ouija ou de jeux de rôle.

Tarot, sorcellerie, oracles, cristaux : sur les réseaux sociaux, les influenceuses qui proposent du contenu ésotérique se comptent par milliers. Elles sont souvent suivies par des centaines de milliers d’abonnés. Comment expliquer une telle popularité ?

Trois influenceuses ésotériques IMAGE TIRÉE D’INSTAGRAM Emma Bossé. Cette tarologue québécoise est suivie par près de 283 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et plus de 76 000 abonnés sur Instagram.

IMAGE TIRÉE D’INSTAGRAM Chani Nicholas. Cette grande vedette américaine de l’astrologie compte 587 000 abonnés sur Instagram et a lancé l’application CHANI, téléchargée par plus de 1 million de personnes.

IMAGE TIRÉE D’INSTAGRAM Bri Luna, alias @TheHoodWitch. Le compte Instagram de cette Américaine, lancé en 2012, est suivi par 477 000 abonnés. C’est l’une des pionnières du mouvement #witchesofinstagram. 1 /3





« Je me demande si cela n’a pas un rapport avec la résurgence du féminisme et, surtout, avec le mouvement #metoo. Les pratiques spirituelles comme l’astrologie, bien qu’elles aient été dominées par les hommes tout au long de l’histoire, sont désormais associées à une pratique féminine et à cette idée que la sorcière est une figure puissante », explique Leona Nikolić.

Je pense que dans la culture populaire, la sorcière est devenue une sorte de tendance par laquelle les femmes veulent revendiquer leur pouvoir. Leona Nikolić, candidate au doctorat en communication à l’Université Concordia

La montée de la figure de la sorcière est, en sociologie, ce qu’on appelle un retournement de stigmate, explique Mathieu Colin, chercheur affilié à la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse de l’Université de Montréal.

« C’est prendre cette expression-là, qui était considérée comme une accusation grave aux XVe et XVIe siècles et qui était quasiment une condamnation à la torture ou à la mort, et en faire un symbole identitaire. Pour se revendiquer comme femme, pour revendiquer une certaine puissance symbolique de laquelle on a le sentiment d’avoir été privée », explique-t-il.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Pourquoi croyons-nous ?

Les croyances divinatoires ont toujours existé à travers l’histoire, explique Solange Lefebvre, titulaire de la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse de l’Université de Montréal. « On renoue avec d’anciennes croyances, et on le fait à la mode d’aujourd’hui », observe-t-elle.

« La crainte que ça suscite dans nos sociétés, c’est que des croyances de ce type amènent à nier la science », souligne Mme Lefebvre.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Mathieu Colin, chercheur affilié à la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse de l’Université de Montréal

Il est possible qu’avec la pandémie, la question de la légitimité de la science ait pu propulser certaines croyances alternatives, notamment des croyances ésotériques qui s’opposent à cette science à laquelle on ne faisait plus confiance. Mathieu Colin, chercheur affilié à la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse de l’Université de Montréal

Mais pourquoi avons-nous besoin de croire ? Le psychoéducateur Serge Larivée a passé une partie de sa carrière universitaire à tenter de répondre à cette question.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le psychoéducateur Serge Larivée

On a mis la religion dehors, mais on l’a remplacée par les croyances paranormales. Pourquoi ? Parce que ce que notre cerveau fait le mieux, c’est croire. Les humains ont une forte tendance à penser que ce qu’ils croient est vrai. Serge Larivée, psychoéducateur

La crédulité, ajoute-t-il, « est naturelle, alors que le raisonnement scientifique repose sur un apprentissage ». Les « pseudosciences » comme l’astrologie ou la tarologie utilisent des failles de notre cerveau qui nous incitent à croire, comme « l’effet Barnum ». Il s’agit de la tendance des individus « à s’attribuer une description vague de personnalité, sans réaliser qu’elle pourrait s’appliquer à plein d’autres gens », explique M. Larivée dans son livre Quand le paranormal manipule la science, paru en 2014.

Autre faille du raisonnement qui nous incite à croire : le biais de confirmation. « Dans une masse d’information, l’individu sélectionnera celle qui correspond à ses propres croyances », explique M. Larivée.

Buffet spirituel

Mathieu Colin montre aussi du doigt la montée de l’individualisme.

« L’individu est en constante recherche identitaire, comme dans une sorte de supermarché religieux. Il procède à ce qu’on appelle des bricolages religieux, c’est-à-dire qu’il n’y a pas vraiment de doctrine claire, constante et cohérente, mais une sorte d’assemblage de plusieurs éléments pour satisfaire les besoins identitaires. »

Pour certains, miser sur cette quête s’avère extrêmement lucratif. Le marché mondial de l’astrologie a été évalué à 12,8 milliards de dollars américains en 2021 par la firme Allied Market Research et devrait croître à 22,8 milliards US d’ici 2031.

Reste qu’il est difficile de départager les gens qui consultent leur horoscope simplement pour se divertir et ceux qui vont prendre des décisions importantes dans leur vie en fonction de leur carte du ciel.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Solange Lefebvre, titulaire de la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse de l’Université de Montréal

Il y a tout un spectre d’adhésion allant de la ponctualité amusée à l’investissement partiel puis complet. Ensuite, il y a le fort investissement, puis le charlatanisme où on vend des choses vraiment pour exploiter avec des moyens plus ou moins sincères la croyance des humains. Solange Lefebvre, titulaire de la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse de l’Université de Montréal

Elle ajoute que la religion traditionnelle structure la quête de sens, le rythme de la vie, de la naissance à la mort, les interrogations sur les mystères de la vie humaine et cosmique.

« Son déclin laisse ouvert le même espace, mais sans réponses fermes. Les petits groupes ou spiritualités individuelles marginales, éclatées, qui prolifèrent, montrent que ces besoins subsistent », note-t-elle.

Elle rappelle qu’il n’y a plus aucun enseignement sur le religieux au secondaire, sauf de manière fragmentaire. « La plupart des gens se trouvent donc devant le vaste marché des offres de toutes sortes, sans trop de repères. »

Lisez l’étude de Pollara (en anglais)

Consultez l’étude de Research Co. (en anglais)

Lisez l’étude du Pew Research Center (en anglais)