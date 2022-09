Direction de la protection de la jeunesse

Enfermée, encore

La petite Marie-Ève, sévèrement négligée dès son plus jeune âge et recueillie par une mère adoptive aimante, hérite rapidement de l’étiquette d’enfant affligée d’un « trouble de comportement ». Ce diagnostic enclenche un engrenage qui orientera tous les traitements qu’on lui donnera, jusqu’au centre de réadaptation, où elle sera placée pendant plus d’un an et transférée à répétition en isolement. Voici la suite d’une histoire tragique qui rappelle de façon troublante le drame de la fillette de Granby.