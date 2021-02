Enquête La Presse

COVID-19

«Est-ce qu’on va avoir assez de monde?»

La deuxième vague arrive à peine que déjà, hôpitaux et CHSLD s’arrachent les employés. Partout au Québec et malgré l’embauche de milliers de nouveaux préposés aux bénéficiaires, le manque de bras est criant, tant dans les zones rouges qu’ailleurs. Résultat : même si Québec a promis de mettre fin à cette pratique, infirmières et préposés continuent de se déplacer d’un établissement à l’autre.