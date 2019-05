À quoi servent les dons à la SPA Canada?

L'organisme se targue d'être « la plus grande organisation pour le droit des animaux au Canada ». Ses représentants ont récolté depuis cinq ans près de 1,3 million en argent comptant en sillonnant les rues de Montréal vêtus de gilets rouges. Et pourtant, SPA Canada n'a pas de refuge pour animaux, n'est pas enregistré comme organisme de bienfaisance et n'a pas de rapport annuel pour témoigner de ses activités. Et six de ses anciens employés, dont son ex-porte-parole, ont dénoncé à La Presse les pratiques de cet organisme à but non lucratif (OBNL).

« À part faire de la sensibilisation dans les rues, l'argent ne sert pas à financer des projets concrets », dit Katherine Mac Donald, qui y a travaillé de 2012 à 2017, et qui est actuellement en litige contre l'organisme devant la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). « [Les propriétaires] ont créé leur organisme pour que ça devienne leur job », affirme l'ancienne porte-parole.

« J'ai travaillé avec eux pendant six mois sur le terrain. Grâce à eux, j'ai pris de l'expérience, mais je suis parti après quelques mois parce que je trouvais que l'argent que nous collections ne servait pas à la cause. C'est vraiment juste pour financer l'administration et pour [le propriétaire] et sa conjointe », affirme pour sa part Jonathan Reinglas, qui travaille aujourd'hui pour l'organisme écologiste Équiterre.

« Il n'y a rien. C'est du vide, du néant », lance Charles Chabod, un ancien « agent de sensibilisation », qui pouvait « facilement ramasser 200 ou 300 $ par jour », en sollicitant les gens dans la rue. La moitié de ce qu'il recueillait lui revenait en commission. M. Chabod est aussi en litige contre l'organisme à la CNESST.

« On nous demandait de donner un dépliant à tous les passants, sans le moindre numéro de téléphone ni adresse. À part des slogans vagues et une adresse de site web, il n'y avait pas de véritable campagne. C'était vraiment du gros n'importe quoi. » - Charles Chabod, ex-employé de SPA Canada

Dirigé par le militant Gabriel Villeneuve et sa conjointe, Dominique Routhier, SPA Canada a vigoureusement défendu son bilan lors d'une rencontre dans un cabinet d'avocats. « On a plein de réalisations. On fait plein de choses chaque année », dit-il, donnant pour preuve une cinquantaine de communiqués de presse publiés par son organisme depuis 2011, dont deux depuis le début de 2019 au sujet du nouveau Guide alimentaire canadien et de la fourrière Le Berger Blanc.

Spa Canada nous a aussi fourni une liste de 13 entrevues médiatiques auxquelles différents porte-parole ont participé depuis 2013, ainsi que 5 mentions de ses communiqués de presse dans les médias. L'organisme revendique aussi « un gain majeur avec la mairesse Plante l'année passée », réalisé dans le cadre d'une campagne qu'il a démarrée en 2011 pour dénoncer les pratiques du refuge Le Berger Blanc.

« Nous, on ne fait pas de lobbying. On fait de la pression populaire et de la mobilisation. On s'organise pour que la population connaisse cet enjeu-là. On demande aux gens s'ils veulent appeler la mairesse ou Le Berger Blanc pour exercer de la pression », insiste M. Villeneuve.

Les documents d'entreprise de l'organisme indiquent qu'il fournit « des abris, de la nourriture, des soins vétérinaires et un endroit où vivre en sécurité » à des animaux de ferme rescapés de fermes d'abattoirs. Or, SPA Canada n'a pas de tel refuge et a cessé de collaborer avec le Teja Animal Refuge, en Ontario, en 2010. L'organisme déclare aussi « sauver de la mort des animaux » utilisés dans des fermes et des abattoirs « en travaillant en collaboration avec ces industries » pour « trouver des solutions et changer les façons de faire ». Gabriel Villeneuve reconnaît cependant n'avoir eu aucune rencontre avec des représentants de telles entreprises ou des politiciens. « Ce n'est pas notre travail. On n'est pas des lobbyistes », affirme-t-il.

L'avocate Julie Forest, qui représente SPA Canada, reconnaît que « la gouvernance n'est peut-être pas super transparente », mais affirme qu'une restructuration interne de l'organisme est en cours depuis plus d'un an pour « mettre en place les bons processus, les bonnes mécaniques » de reddition de comptes. « On n'est pas à l'abri de gens qui veulent toujours qu'on fasse plus d'actions radicales, mais on a des ressources limitées, donc on fait avec ce qu'on a », ajoute M. Villeneuve, précisant que son modèle de financement ainsi que ses stratégies de communications avec le public sont aussi en train d'être revus.

La SPCA et Georges Laraque s'en dissocient

Officiellement enregistré à Ottawa sous le nom de Société canadienne pour le bien-être des animaux, l'OBNL n'est pas inscrit au registre québécois des entreprises. Malgré la ressemblance de nom, sa division SPA Canada n'a rien à voir avec la SPCA de Montréal ou un quelconque refuge pour animaux. SPA Canada occupe des bureaux anonymes dans un complexe de lofts, rue Sainte-Catherine, à Montréal. Aucun logo ou inscription ne figure devant le local. Les employés sont tenus de garder l'endroit secret, affirment trois anciens employés à qui nous avons parlé. « On recevait des chats et des chatons dans des boîtes le matin. C'est la raison », justifie M. Villeneuve.