Des aînés autochtones sortis de nulle part

Ils se disent « aînés » et décrochent de lucratifs contrats dans des pénitenciers pour aider les détenus autochtones à renouer avec leur spiritualité et leurs traditions culturelles. Ils ne sont pourtant reconnus par aucune communauté autochtone. La suite de l'enquête d'Isabelle Hachey.

À l'établissement de Joliette, Ginette Nadon se dit « métisse algonquine ». N'ayant jamais vécu dans une réserve, elle explique par Messenger qu'« on n'apprend pas à devenir une aînée, [c'est] notre parcours de vie qui nous y amène ». Selon sa biographie diffusée sur le web, cette adepte du mouvement New Age, formée en palingénésie (rebirth), aurait tiré ses enseignements de « descendants des Incas » au Pérou et d'une aînée maya au Mexique.

À La Macaza, les quatre aînés en poste sont des autochtones autodéclarés. Parmi eux, Robert Bourdon et Johanne Parent, un couple de Mont-Laurier s'affichant comme « métis » et multipliant les tournées en France pour parler herboristerie et conter des légendes amérindiennes. Le couple n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue.

« On est venu me chercher parce que j'ai un protocole de travail qui est crédibilité, honnêteté et transparence », soutient M. Kovacs, tout en esquivant nos questions sur ses origines.

« Les vrais aînés ne sont plus là. On n'y croit plus », laisse tomber Dominique Rankin avec dépit. Survivant des pensionnats, aîné et guide spirituel algonquin, il a quitté son poste au pénitencier de La Macaza, il y a cinq ans, en partie pour protester contre l'embauche de non-autochtones.

« C'est de l'appropriation culturelle. On s'autodéclare, on obtient des jobs », s'indigne une employée qui a requis l'anonymat par crainte de perdre son emploi.

Le SCC dit s'appuyer sur un « Cercle des Aînés » « représentatif du territoire et des besoins des détenus » pour obtenir des conseils et des recommandations lors de l'attribution de contrats. « La crédibilité et l'intégrité des services des Aînés sont ainsi garanties. »

Le SCC affirme ne pas être en mesure de préciser par quelles communautés sont reconnus tous ces aînés, puisqu'ils « sont des contractuels et non des employés du SCC ».

« Les attentes sont très administratives et l'aîné ne va pas au pénitencier pour être administrateur, il y va pour offrir ses services culturels et spirituels aux détenus », dit Claude Aubin, un ancien fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes qui a évalué les services offerts par les aînés dans les pénitenciers de Colombie-Britannique en 2011.

L'Atikamekw Roger Echaquan confirme que le SCC a retenu les services de nombreux non-autochtones. « On voit leurs limites », laisse-t-il tomber. Lui-même vient de quitter le poste d'aîné qu'il occupait au pénitencier de Drummondville. « Le temps qu'on prend à remplir des rapports, on ne le passe pas à aider les détenus. Il y a trop de paperasse dans les pénitenciers. »

Plusieurs autres véritables aînés ont quitté le navire au fil des ans. « On ne veut pas nourrir la bête, explique-t-il. Si on reste là, cela veut dire qu'on appuie le Ministère. C'est le Ministère qui fait l'erreur. Il ne prend pas ce projet-là au sérieux. »

« Voici les questions à poser à votre nouvel ami ou connaissance amérindienne, écrit-il. De quelle nation êtes-vous et quelle est votre réserve d'origine ? Qui sont vos enseignants et aînés ? Avez-vous des références solides et crédibles (documentées) ? »

« Dans ce domaine-là, il y a beaucoup de gens qui allèguent toutes sortes de choses et qui disent n'importe quoi », admet-il. Dans son blogue personnel, il met d'ailleurs en garde ses lecteurs contre « les medecine men et shamans ».

Jamais l'État n'exigerait d'un non-autochtone qu'il adhère à sa religion et qu'il renoue avec ses traditions avant d'envisager de le mettre en liberté. C'est pourtant ce qu'il fait avec les autochtones, dénonce l'enquêteur correctionnel du Canada. Pour faire face à la surreprésentation des autochtones dans les pénitenciers, Ivan Zinger propose un plan plus radical : confier la responsabilité de ces détenus - et les ressources qui les accompagnent - aux peuples autochtones.

Dans votre rapport annuel 2017-2018, vous qualifiez l'approche des Sentiers de guérison autochtones de « paroissiale, voire condescendante ». Pourquoi ?

Autrefois, les Canadiens ont décidé d'intégrer les autochtones à la culture canadienne. Les écoles résidentielles, le scoop des années 60 [l'enlèvement à grande échelle des enfants autochtones à leur famille d'origine par les services de protection de la jeunesse afin de les confier en adoption à des familles non autochtones], c'était dans le but de rendre les autochtones moins autochtones. On leur dictait nos valeurs parce qu'on considérait qu'elles étaient les meilleures. J'ai peur qu'on passe à l'autre extrême. Maintenant, l'État dit aux autochtones : si vous voulez sortir de prison, vous devez retrouver vos racines autochtones. C'est comme ça que vous allez vous réhabiliter. Si vous n'endossez pas ces valeurs dans le sentier de guérison, vos chances d'être libérés seront moindres. Encore une fois, on dicte aux autochtones ce qu'ils devraient penser, faire et endosser comme valeurs.

Il n'y a pas de mauvaise volonté là-dedans, mais je pense qu'il faut faire très attention quand on suggère que, pour sortir d'une prison, vous devez endosser votre culture et votre spiritualité autochtones. Si on disait à des non-autochtones que, pour sortir de prison, vous devez aller à la messe et devenir un bon catholique, je crois que les gens considéreraient que c'est de la folie.

Y a-t-il un bénéfice pour les autochtones qui ont été déracinés de réapprendre leur culture ? Absolument. Et offrir de la spiritualité autochtone parce que c'est une religion au même titre que les autres, c'est tout à fait naturel. Mais il ne faut pas demander que ce soit un prérequis pour avoir une meilleure chance de libération conditionnelle, par exemple.

Les autochtones représentent 28 % des détenus dans les pénitenciers, alors qu'ils ne forment que 4,3 % de la population canadienne. Les détenus qui s'autodéclarent autochtones faussent-ils ces chiffres à la hausse ?

Les statistiques prouvent le contraire. Si vous êtes autochtone, vous êtes plus à risque d'être remis en liberté plus tard dans votre sentence, d'être placés en isolement préventif, d'être soumis à l'utilisation de la force et de voir votre libération conditionnelle révoquée. Alors, il n'y a pas grand bénéfice à se déclarer autochtone quand les performances sont si piètres comparées aux non-autochtones.

C'est possible qu'il y ait de la fraude, mais la fraude ne serait pas très intelligente parce que les risques de discrimination existent. En général, nous avons le problème inverse : ce sont les autochtones qui ne veulent pas se déclarer autochtones parce qu'ils ont peur des conséquences que cela pourrait entraîner. [...] Pour nous, la bataille a toujours été de convaincre les autochtones de se déclarer et de s'assurer que le service correctionnel remplisse son obligation de leur offrir des services adaptés.

Comment lutter, alors, contre la surreprésentation des autochtones dans les pénitenciers fédéraux ?

Il y a 30 ans, les autochtones représentaient 10 % de la population carcérale. Aujourd'hui, c'est 28 %. Chaque année, ça empire. Tant les conservateurs que les libéraux ont été incapables de changer la donne.

Le gouvernement Trudeau a pris toutes sortes d'engagements. [...] Ça va peut-être porter un peu ses fruits, mais ça ne renversera pas la tendance. Pour moi, il faut faire quelque chose de plus radical, de plus musclé, et c'est ce que j'ai recommandé dans mon dernier rapport annuel. On a besoin d'un changement beaucoup plus profond pour contribuer de façon concrète au plan d'action de la Commission de vérité et de réconciliation.

Dans votre rapport, vous suggérez au Service correctionnel du Canada de confier « la responsabilité, mais surtout les ressources et le contrôle, aux peuples autochtones. En pratique, il pourrait être question d'une réaffectation des dépenses de façon à ce qu'elles correspondent à la proportion de délinquants autochtones sous responsabilité fédérale ». Pensez-vous être entendu ?

Les services correctionnels sont friands de leurs propres ressources. C'est très difficile, pour une bureaucratie, de laisser aller des sommes significatives de son budget pour financer un système qui, à mon avis, aurait une performance supérieure. [...] On est en train de dépenser des sommes faramineuses pour un programme [le Sentier de guérison] parce qu'il y a une volonté du gouvernement de faire avancer les choses. Or, ceux à qui ce programme est destiné refusent de participer parce que cela ne les rejoint pas. Encore une fois, c'est cette notion qu'on sait mieux que les autochtones ce qu'ils veulent et on va déterminer à leur place ce qui est bon pour eux. Si on transférait ces responsabilités aux communautés autochtones, cela réglerait le problème.