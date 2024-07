Une prof suppléante a failli ne plus pouvoir enseigner dans les écoles publiques de Laval. Ses publications sur TikTok, qui ont été filmées pour la plupart sur son lieu de travail, manquaient de professionnalisme, selon sa direction.

« Allô ! Je suis prof de 6e année, puis j’aimerais vous partager mon truc pour la gestion de classe qui marche à tous les coups ! »

C’est le genre de phrase que Mélanie, alias Smarties sur TikTok, prononce au début des dizaines de vidéos qu’elle publie sur son compte pour interpeller ses abonnés. Elle nous a demandé de ne pas publier son nom de famille pour limiter l’impact de son témoignage sur sa carrière.

En plus de son contrat au centre de services scolaire de Laval (CSSDL), l’étudiante au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire publie sur TikTok des idées d’activités pour les élèves, des trucs de gestion de classe et des trouvailles de matériel pour les enseignants.

Dans plusieurs de ses vidéos, on la voit montrer sa tenue du jour en se tenant devant son téléphone, dans sa classe. Dans une autre, elle filme les centaines de copies qu’elle a à corriger pendant sa semaine de relâche. Elles sont tournées, pour la majorité, dans son local d’enseignement. Les enfants sont présents dans la classe dans une seule des vidéos diffusées. On entend leurs voix et leurs rires, mais on ne les voit pas.

Un manque au code d’éthique

À la fin du mois de mai, Mélanie a été conviée à une rencontre d’évaluation avec la direction de l’école où elle effectuait un contrat d’enseignement depuis novembre.

Pendant cette rencontre, la direction de l’école a indiqué à la jeune suppléante que des publications sur son compte TikTok ne respectaient pas le code d’éthique et de professionnalisme associé à l’une des compétences évaluées.

Parmi les faits reprochés : un manque de transparence, car elle n’avait pas communiqué à son employeur le fait qu’elle publiait du contenu sur TikTok.

Mélanie raconte avoir commencé à faire des vidéos de son quotidien d’enseignante de façon plus fréquente en avril.

La direction de l’école a donc fait la recommandation que la jeune prof soit retirée de la liste d’enseignants admissibles à travailler au CSSDL.

« Il n’y a pas eu vraiment place à la discussion, dans le sens où j’ai essayé de défendre mon point, j’ai essayé de collaborer. Je ne voulais vraiment pas mettre de l’huile sur le feu », a insisté Mélanie, qui n’avait jamais eu d’avertissement ou d’autre évaluation par le passé.

« Ça m’a vraiment détruite », a-t-elle confié à La Presse.

La recommandation de l’école devait être par la suite appuyée, ou non, par le Service des ressources humaines du CSSDL.

Soulagement, mardi, Mélanie a ouvert sa boîte courriel pour y découvrir que la décision avait été rendue. Une lettre en date du 5 juillet du CSSDL l’informait qu’elle pourrait continuer à y travailler.

« L’enseignante a fait l’objet d’un processus d’évaluation, comme toute nouvelle enseignante, et des forces et des points d’amélioration lui ont été signifiés », a précisé le CSSDL dans un courriel envoyé à La Presse.

« Nous intervenons lorsque ces publications ne respectent pas les règles de confidentialité, d’éthique et de sécurité ou qu’elles nuisent à l’enseignement des élèves », a précisé l’organisation dans ce même courriel.

Ce cas d’enseignante sur TikTok n’est pas unique. De façon générale, le CSSDL note qu’il peut arriver que certaines situations soient portées à son attention en lien avec le phénomène.

Mélanie assure ne jamais avoir eu de commentaires négatifs de la part de parents sur son contenu.

Le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec, qui chapeaute le comité de parents de Laval, affirme de son côté ne jamais avoir reçu de plaintes de parents liées à ce genre d’évènements.

Pas la seule

Mélanie, pour qui il s’agissait de son premier contrat à vie, avait par ailleurs été recommandée par l’enseignante qui avait dû être remplacée elle-même. Elle assume la totale responsabilité des vidéos qu’elle a publiées et respecte la recommandation que l’école avait faite au CSSDL.

On ne m’a pas dit [quand je suis arrivée] que les réseaux sociaux étaient interdits, sinon, bien évidemment que je n’aurais pas agi de la sorte, je ne voulais pas mal faire. Mélanie, enseignante

Nulle part, elle ne fait mention de son nom, de l’école où elle travaille ou de la ville où elle habite, dit-elle.

En début de semaine, Mélanie a publié des vidéos explicatives sur son compte TikTok pour sensibiliser les enseignants au sujet des répercussions des publications sur les réseaux sociaux.

Mercredi, la publication a atteint près de 300 000 visionnements. Depuis, elle a reçu des dizaines de témoignages d’enseignants qui ont vécu une situation similaire à la sienne.

« Je pensais être vraiment seule. Il y en a vraiment plus que ce qu’on pense », a-t-elle soulevé.

D’autres enseignants présents sur le réseau social soulignaient pourtant n’avoir jamais eu de problème avec leur employeur.

Mélanie se demande si des règles claires seront instaurées.

« C’est tout nouveau. Ça laisse place à l’interprétation. […] On ne peut pas deviner ce qu’on a le droit et ce qu’on n’a pas le droit si on ne sait pas ce qu’il faut faire », indique l’enseignante, qui a toujours rêvé d’exercer le métier.