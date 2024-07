Des dizaines d’enseignants québécois publient des vidéos filmées dans leur milieu de travail sur TikTok. Mais à ce jour, il existe autant de façons d’y réagir qu’il existe d’écoles.

« La directrice m’avait dit, c’est soit que tu fermes ton TikTok, soit que tu perds ta job », raconte Juliette Coulet, alors suppléante au centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI), à Montréal. Elle affirme avoir contacté son syndicat par la suite.

« Après ça, j’ai été dans une autre école [du CSSPI], et la directrice me vantait, adorait ça et tripait vraiment », ajoute l’enseignante, toujours étudiante au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire à l’UQAM.

« On a une star parmi nous ! », aurait même dit cette même directrice, se remémore Mme Coulet.

Lors de son premier stage, Mme Coulet a publié une vidéo tirée de son quotidien d’enseignante sur TikTok, qui a généré plus de trois millions de visionnements. Elle n’avait pas averti son employeur qu’elle faisait du contenu sur la plateforme.

Cette vidéo mettait en scène une interaction comique entre elle et un élève, sans jamais que l’élève en question y apparaisse.

« On entendait juste leur voix et on ne pouvait pas les reconnaître. Les élèves qui commentaient et qui reconnaissaient quelqu’un, je supprimais les commentaires », justifie Mme Coulet.

Sur son compte au nom de « Madame Juliette », elle publie occasionnellement du contenu associé à son travail en éducation, mais aussi des moments tirés de sa vie personnelle.

La jeune enseignante assure n’avoir reçu aucun commentaire négatif de la part d’un parent.

On n’a pas tant de directives. Les profs qui ont un poste en ont plus, mais les suppléantes comme moi, on ne savait pas trop ce qu’on avait le droit de faire. Juliette Coulet, enseignante

Selon le ministère de l’Éducation, il n’existe pas de politique commune à tous les centres de services scolaires quant à l’utilisation personnelle des réseaux sociaux.

« Ces politiques relèvent de la gestion locale, les centres de services scolaires et les établissements étant les employeurs », indique le ministère de l’Éducation dans un courriel envoyé à La Presse.

Selon la politique de l’utilisation des médias sociaux du centre de services scolaire des Sommets en Estrie, que l’on trouve en ligne, « l’utilisation des médias sociaux à des fins personnelles est proscrite sur les heures de travail ». Même chose du côté du centre de services scolaire De La Jonquière. D’autres centres de services scolaires sont moins précis.

Un contenu encadré

Sylvain Duclos est enseignant en mathématiques en première et deuxième secondaire à l’école secondaire Beaurivage, au centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN), dans Chaudière-Appalaches.

« Je pense qu’au départ, si j’avais demandé à mon employeur si je pouvais m’afficher sur les réseaux pour parler d’éducation, il aurait probablement été réticent », croit l’enseignant, qui cumule 43 000 abonnés sur TikTok.

M. Duclos publiait d’abord des vidéos à caractère pédagogique sur sa chaîne YouTube, pendant la pandémie. « J’ai vu qu’il y avait vraiment un intérêt des gens, des jeunes, mais aussi des parents pour entendre parler de choses différentes en éducation », explique-t-il.

Il a donc lancé sa chaîne TikTok à vocation éducative en 2022. Au départ, M. Duclos n’avait pas nécessairement l’appui de ses collègues.

« Ça a continué vraiment parce qu’il y avait une bonne réaction de la part des gens, et beaucoup de la part des jeunes enseignants », estime M. Duclos, qui prend très au sérieux le devoir de loyauté envers son centre de services scolaire.

Depuis, il n’a que de bons mots de la part de son employeur, qui communique avec lui dans le cas où le contenu d’une vidéo serait trop ambigu.

« J’ai un code professionnel sur la façon dont je travaille en ligne. Mes propos n’impliquent jamais mon employeur, je n’ai jamais d’anecdotes qui permettraient d’identifier des élèves, et je reste très professionnel lorsque je vulgarise et commente divers enjeux, comme ceux liés à la grève », résume-t-il.

Des avantages

Juliette Coulet croit qu’il y a plusieurs avantages à être présente sur la plateforme TikTok en tant qu’enseignante. D’après elle, cela lui permet de conscientiser ses élèves à la cyberintimidation, de créer une communauté pour les enseignants, mais aussi de connaître les nouvelles tendances sur les réseaux sociaux.

« Des fois, il y a des choses troublantes qu’on voit sur TikTok, et quand j’entends mes élèves en parler, je peux faire un appel à tous », estime-t-elle.

Sylvain Duclos émet toutefois quelques réserves sur les vidéos qui impliquent une interaction avec des jeunes, qu’on les voie ou non.

« Moi j’ai un malaise avec ça, sincèrement », avoue M. Duclos. « J’ai déjà dit à plusieurs collègues sur les réseaux que, pour moi, ça ne passait pas », ajoute-t-il.

Il est d’avis que malgré leur caractère drôle ou même touchant, ces vidéos n’ont pas nécessairement leur place, surtout lorsqu’il pense au manque de temps en classe décrié par les enseignants.

Invitée à discuter de l’enjeu, la Fédération des comités de parents du Québec a préféré « ne pas commenter à ce stade, n’ayant pas reçu d’appels de parents à ce sujet et n’ayant pas discuté de cela avec [leurs] membres ».