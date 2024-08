(Québec) Une impasse budgétaire décriée depuis des mois à Québec force des centres de services scolaires à réduire ou à limiter le nombre de classes de francisation s’adressant aux adultes pour la rentrée, alors même que la demande pour ces cours explose.

Ce qu’il faut savoir En raison d’une impasse budgétaire, des centres de services scolaires ferment ou limitent l’ouverture de classes en francisation aux adultes.

Pendant ce temps, la demande pour ces cours explose depuis des années. Des directions d’école et des syndicats craignent que les listes d’attente s’allongent.

À Québec, le ministère de l’Éducation affirme poursuivre des discussions avec le ministère de l’Immigration afin de trouver une solution pour le réseau scolaire.

Avec des listes d’attente qui s’allongent, des acteurs du réseau de l’éducation rencontrés par La Presse sont catastrophés et jugent la situation « dramatique ». Ils pressent le gouvernement Legault de rectifier le tir et ne s’expliquent pas sa sourde oreille, dans le contexte où la lutte contre le déclin du français est sa priorité.

Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), explique que « c’est un problème comptable » dans le financement de la formation des adultes qui limite ces jours-ci l’ouverture de classes de francisation. Par ailleurs, de 2019 à 2024, les sommes allouées aux centres de services scolaires pour la francisation des adultes sont passées de 69 à 104 millions de dollars.

Or, Québec a décidé de mettre fin à cette hausse, et ce, même si son propre commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, indiquait le printemps dernier que les heures actuellement offertes en francisation étaient largement insuffisantes. En juin dernier, des intervenants cités par Le Devoir prévenaient également que cette décision mènerait à la fermeture de milliers de classes. Le gouvernement se défend en rappelant qu’il a investi 320 millions de dollars supplémentaires en francisation pour les cinq prochaines années.

On a fait des demandes au Ministère, à Francisation Québec, au ministre lui-même, rien n’a bougé. Ça veut dire que certains groupes de francisation n’ouvriront pas parce qu’on n’est pas subventionné. Les listes d’attente vont s’allonger. C’est préoccupant. Carl Ouellet, président de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE)

« On a besoin de ces gens-là, des travailleurs qui parlent français, et on vient freiner le processus. Pour nous, sur le terrain, c’est très difficile à accepter comme décision », déplore-t-il.

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a même envoyé en juillet une lettre au premier ministre François Legault et à la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, pour dénoncer la situation.

« Considérant que la question de la langue française est une priorité pour le gouvernement en place, [que] la population ne connaissant pas le français a augmenté de 52 % depuis 2011 [et que] seulement 43,6 % des personnes immigrantes ayant déclaré ne pas connaître le français à l’admission ont participé à des cours de francisation dans les trois ans suivant leur admission, […] il est aberrant de voir que les centres de services scolaires ne disposent pas des ressources nécessaires pour faire leur juste part », a écrit le syndicat d’enseignants.

Mais au cabinet du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, on réplique que « la pression exercée sur nos services publics et communautaires par l’immigration temporaire est insoutenable et [qu’on] le voit en éducation ».

« Les ressources financières sont de la responsabilité du MIFI [le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration], qui par la suite mandate le ministère de l’Éducation ou d’autres organismes communautaires pour offrir les services. […] On continue de collaborer de près avec le MIFI afin de trouver des solutions pour notre réseau afin de répondre à la demande », affirme-t-on, sans toutefois préciser si des sommes supplémentaires seront débloquées.

Franciser les parents pour aider les enfants

Au dernier jour des affectations dans les centres de services scolaires, jeudi dernier, des enseignants qui travaillaient jusqu’au printemps auprès d’adultes en francisation ont appris qu’ils n’auront pas de groupe à l’automne. Dans certains cas, on leur a proposé de réorienter leur carrière au primaire ou au secondaire, où les besoins sont tout aussi criants.

C’est le cas d’une enseignante de la région de Lanaudière qui a raconté son histoire à La Presse, mais qui a demandé l’anonymat par crainte de représailles de son employeur.

J’ai l’impression qu’on se débarrasse de moi, mais ce n’est pas parce qu’il n’y a pas assez de demande, c’est juste parce qu’on a coupé le financement. Une enseignante en francisation de la région de Lanaudière

Benoît Giguère, vice-président à la FAE, ne comprend pas que Québec gonfle par lui-même ses listes d’attente en francisation. En janvier dernier, 36 204 personnes attendaient pour obtenir une place dans une classe.

Entre le 1er juin 2023 et le 15 avril 2024, « seule la moitié des personnes ayant envoyé une demande à Francisation Québec [avaient] commencé leurs cours ou reçu une confirmation d’inscription à un cours », note le syndicat.

« Dans la dernière convention collective, on a amélioré les services d’accueil et d’apprentissage du français pour les élèves issus de l’immigration, mais d’un autre côté, on [pénalise] maintenant des parents qui ne pourront pas suivre la cadence et assister leurs enfants comme ils souhaiteraient le faire », déplore M. Giguère.

Au Québec, Francisation Québec est l’unique point d’accès gouvernemental pour l’inscription aux services d’apprentissage du français. Les cours sont ensuite dispensés dans des établissements d’enseignement, dans le cadre de la formation des adultes, ou dans des organismes communautaires financés par le MIFI.