Chaque année, le tiers des 60 à 70 finissants du secondaire de la commission scolaire Kativik, au Nunavik, descendent faire leur cégep « dans le Sud ».

Ce trajet de 2000 km explique en partie le taux de 3 % de diplomation postsecondaire de la région. Le printemps dernier, un rapport a recommandé l’ouverture d’un cégep au Nunavik pour faciliter l’accès des Inuits aux études collégiales.

« Ça fait 40 ans qu’on parle d’un cégep au Nunavik », dit Lisa Mesher, directrice générale adjointe à la commission scolaire Kativik, appelée en inuktitut « Kativik Ilisarniliriniq ». « On pense que c’est le bon moment. »

Un cégep pourrait « normaliser le cheminement postsecondaire », fait valoir James Vanderberg, enseignant et conseiller pédagogique depuis près de 20 ans à Kativik.

Le coût de construction d’un cégep au Nunavik serait de 200 millions, selon le rapport du ministère de l’Éducation. Mais la facture pourrait doubler si des résidences neuves étaient construites pour les professeurs et les élèves. La conversion de bâtiments existants est envisagée.

Une consultation a eu lieu l’hiver dernier dans les villages du Nunavik. « On fait des assemblées publiques, des émissions de radio où on prend les appels, des séances de questions sur Facebook, pour rejoindre le plus de monde possible », explique Olivia Ikey, consultante pour Kativik. « Beaucoup de gens nous disent : “On a déjà été consultés sur ça et on veut un cégep, pourquoi est-ce qu’il faut le répéter.” C’est vraiment une demande depuis longtemps. »

Attestations

Il existe au Nunavik une vingtaine de programmes de formation collégiale en collaboration avec des cégeps « du Sud ». Par exemple, depuis 20 ans, le cégep de Saint-Félicien offre une technique d’éducation à l’enfance aux éducateurs employés par l’administration régionale Kativik. Le cégep Marie-Victorin, à Montréal, offre des attestations en communication et en relation d’aide aux employés inuits du réseau de la santé et des services sociaux du Nunavik.

« Mais ce sont presque toujours des programmes indépendants, sur le modèle des attestations offertes aux entreprises, dit M. Vanderberg. Le grand public n’a donc pas accès à ces formations certifiantes, puisqu’il est nécessaire d’être embauché par les employeurs les offrant pour pouvoir s’y inscrire. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE James Vandenberg

Si le programme cesse d’être offert, ou la personne veut changer de programme, les cours ne sont pas nécessairement reconnus. Un cégep au Nunavik permettrait de normaliser le cheminement scolaire postsecondaire. James Vanderberg, enseignant et conseiller pédagogique à Kativik

Culture inuite

Il existe depuis 2017 un programme-passerelle, Nunavik Sivunitsavut (Nunavik notre futur), un partenariat entre Kativik et le cégep anglophone John Abbott. « On adapte les cours à la réalité inuite », explique M. Vanderberg.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le programme Nunavik Sivunitsavut, affilié au collège John Abbott, comporte dix cours, dont celui des sciences humaines qui aborde le colonialisme.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le programme offre des cours adaptés à la réalité inuite. Ici, des étudiantes pratiquent la traction du doigt, une épreuve exécutée lors des Jeux d’hiver de l’Arctique.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Une étudiante du programme à côté d’un qulliq, une lampe traditionnelle inuite

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Sarah Samisack, étudiante au programme Nunavik Sivunitsavut, fait la lecture d’un livre en inuktituk.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Tukai Augiak a décidé de venir étudier à Montréal après avoir fait sa cinquième secondaire en Gaspésie, chez des amis de son père.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Jimmy Uqittuq, qui a passé l’essentiel de sa carrière dans le Nord, donne les cours d’inuktituk et d’art. 1 /6











Le programme d’un an, que suivent une vingtaine d’élèves par année, comporte dix cours, cinq par session : anglais, sciences humaines, éducation physique, inuktitut et un cours complémentaire, souvent artistique. « Dans le cours de sciences humaines par exemple, on va parler des pensionnats autochtones, des traités », dit M. Vanderberg. En anglais, des œuvres d’auteurs inuits sont abordées.

Les cours étaient donnés jusqu’à cette année à l’Institut Avataq, consacré à la culture inuite, rue Sainte-Catherine, dans Westmount. L’an prochain, ils auront lieu dans le quartier Saint-Henri.

Sarah Qumak, élève de 42 ans, s’est inscrite à Nunavik Sivunitsavut après deux tentatives d’études universitaires et plusieurs années de travail d’interprète anglais-français-inuktitut à Montréal, où elle a élevé ses deux filles. « J’ai voulu faire le programme pour en apprendre davantage sur mes origines », dit Mme Qumak.

De son côté, Tukai Augiak, 18 ans, a décidé de venir étudier à Montréal après avoir fait sa cinquième secondaire en Gaspésie, chez des amis de son père. « C’est vraiment bien de rencontrer des Inuits d’autres villages, dit-il. On a chacun un accent différent. »

Tous deux donnent en exemple un cours récent sur les chamans.

Jimmy Uqittuq, qui donne les cours d’inuktitut et d’art, donne aussi celui où était discuté le chamanisme inuit. Il enseigne depuis 25 ans et a passé l’essentiel de sa carrière dans le Nord. « Pour beaucoup d’étudiants, les cours que je donne sur la culture sont très émotifs, parce qu’ils réalisent des choses qui avaient été évoquées seulement par leurs parents. Un autre cours qui suscite beaucoup de réactions est celui où j’évoque les abattages de chiens de traîneau par la GRC dans les années 1950. »

M. Uqittuq, qui a 46 ans, a commencé à enseigner à Nunavik Sivunitsavut parce qu’il voulait donner à ses propres enfants plus de choix éducatifs, à Montréal.

La plupart des élèves sont des femmes. Il y a cette année cinq familles, qui habitent dans des appartements non loin des locaux de Nunavik Sivunitsavut. Les célibataires habitent la résidence universitaire EVO, un ancien hôtel à l’angle du boulevard Robert-Bourassa et de la rue Saint-Antoine.

Éducation trilingue L’éducation dans les écoles de la commission scolaire Kativik se fait dans la langue inuktitute jusqu’à la troisième année. Ensuite, la moitié des élèves vont dans le secteur francophone, avec des cours de langue et de culture en inuktitut. Les dispositions de la loi 96, qui imposent des cours de français supplémentaires dans les cégeps anglophones qui sont fréquentés par les Inuits, pourraient constituer un obstacle supplémentaire à la réussite scolaire des Inuits. Les origines PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Lynda Giguère, coordonnatrice du programme Nunavik Sivunitsavut Le programme Nunavik Sivunitsavut a été adapté d’un système similaire pour les élèves du Nunavut, qui existe depuis 30 ans à Ottawa. « Maintenant il y a des établissements postsecondaires au Nunavut, mais le programme de Nunavik Sivunitsavut continue », dit Lynda Giguère, qui dirige le programme après avoir enseigné près de 15 ans au Nunavik. Les cégeps Marie-Victorin, Montmorency et John Abbott offrent depuis une vingtaine d’années des programmes d’accueil adaptés aux élèves inuits qui descendent dans la région de Montréal, qui facilitent la transition aux études postsecondaires. Une version francophone Une adaptation francophone de Nunavik Sivunitsavut est en préparation. « On veut améliorer les façons de faire », dit Mme Giguère. Elle donne en exemple l’adaptation des critères d’embauche à l’expertise nécessaire pour le poste de M. Uqittuq. Cette adaptation des critères d’embauche pour certains professeurs pourrait être prévue dès le départ par un programme francophone.