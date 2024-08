Dans une lettre publiée ce jeudi dans La Presse, la professeure Catherine Leclerc et son collègue Edward Dunsworth qualifient d’« autoritaire » l’approche de l’Université McGill.

« Propriété privée », avertissent les nouveaux panneaux accrochés à l’entrée de l’Université McGill, interdite au public depuis le démantèlement d’un campement propalestinien. Des professeurs et des étudiants dénoncent cette mesure, qu’ils jugent disproportionnée.

Le portail Roddick était fermé, mercredi après-midi. De l’autre côté du grillage, des gardiens de sécurité s’assuraient que seuls des étudiants ou des employés de l’Université McGill entraient sur le campus.

Depuis le démantèlement du campement propalestinien le 10 juillet, des barrières bloquent toutes les entrées du campus, qui n’est ouvert aux personnes autorisées qu’entre 7 h et 19 h, selon un courriel interne obtenu par La Presse.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Dans un courriel interne adressé à la communauté universitaire, l’administration écrit que le campus sera de retour à la normale à l’automne.

Ces mesures inquiètent des professeurs de l’Université, qui jugent que la réaction de McGill est disproportionnée. « C’est comme si on avait utilisé une bombe atomique pour tuer un pou », s’exclame Catherine Leclerc, professeure agrégée au département des littératures de langue française, de traduction et de création de l’Université McGill.

Dans une lettre publiée dans La Presse, la professeure et son collègue Edward Dunsworth qualifient d’« autoritaire » l’approche de l’Université, qui, selon eux, « cherche à étouffer les formes de protestation qu’elle juge déplacées » avec ces mesures de sécurité.

« On est saisis de voir McGill transformée comme ça […]. On a peur que certaines de ces mesures perdurent », souligne Catherine Leclerc.

Une réaction « exagérée »

Selon l’Université, cette fermeture partielle du campus « donne aux membres de notre communauté […] le temps et la latitude voulus pour laisser retomber la poussière, remettre notre propriété privée en état et planifier la session d’automne ».

Dans un courriel interne adressé à la communauté universitaire, l’administration écrit que le campus sera de retour à la normale à l’automne.

Cette approche indigne toutefois de nombreux étudiants, dont Ève*, qui déplore qu’un établissement public comme McGill décide de restreindre l’accès à ses installations. « Oui, c’est la propriété privée de McGill, mais c’est quand même l’argent des contribuables qui paie une grosse partie de ces mesures », dit-elle.

Des gardiens de sécurité patrouillent en plus grand nombre qu’auparavant sur le campus, selon Ève, qui affirme que les nouvelles mesures de sécurité créent un « environnement d’étude angoissant » pour les étudiants.

Leïla*, qui étudie également à McGill, juge « vraiment exagérée » la réaction de l’Université. « On nous force à nous identifier et on nous met dans un enclos, alors qu’à la base, le campement était pacifique », déplore-t-elle.

Le campus a été entièrement fermé pendant les jours qui ont suivi le démantèlement du campement, mais McGill dit procéder à sa « réouverture progressive » depuis deux semaines. « Nous sommes conscients que cette approche prudente n’est pas sans causer quelques désagréments », ajoute-t-elle.

* Les étudiantes ont demandé de rester anonymes, par crainte de représailles.