Québec annonce un nouveau programme éducatif pour lutter contre l’antisémitisme. La plateforme vise à sensibiliser les jeunes face à la haine, alors que la communauté juive dénonce les attaques contre ses membres qui se sont multipliées ces derniers mois.

« L’éducation est le levier fondamental pour la lutte contre toutes les formes de discrimination et de racisme », a déclaré Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme lors d’un point de presse au Musée de l’Holocauste de Montréal. « [Cet outil] de sensibilisation à l’antisémitisme arrive à point. »

Le programme Désapprendre l’antisémitisme, créé par le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), est disponible en Ontario depuis 2022. Québec a investi 7000 dollars pour adapter et traduire la plateforme pédagogique pour les jeunes francophones de la province. En plus d’être offert dans les écoles, cet outil est aussi disponible en ligne pour tous.

Basé sur des faits réels

Plateforme éducative Désapprendre l'antisémitisme

Il inclut notamment des capsules éducatives animées pour les plus jeunes, dans lesquelles sont expliquées des situations d’antisémitisme inspirées par des évènements qui ont été vécus par des enfants au Canada.

Eta Yudin, la vice-présidente du CIJA pour le Québec, a souligné l’importance de la sensibilisation. Elle a été bouleversée en regardant ces vidéos.

« Je suis très émue parce que je connais des gens qui ont vécu des incidents similaires », dénonce-t-elle, le nœud dans la gorge. « C’est très difficile de voir, c’est très difficile d’accepter que nous soyons arrivés à un point où nous devons faire ces vidéos. »

Si elle n’est pas obligatoire dans les écoles, le ministre Skeete encourage fortement les enseignants québécois à utiliser la plateforme mise à leur disposition. « Je vois dans ces capsules un outil utile, voire indispensable, notamment pour proposer une activité de brise-glace permettant d’ajuster les conversations importantes et d’introduire une réflexion sur la réalité très présente de l’antisémitisme », affirme-t-il.

« Nous faisons face à une farouche montée de l’antisémitisme : des coups de feu tirés envers nos écoles, nos synagogues et centres communautaires victimes d’attaques au cocktail Molotov », tient à rappeler Steve Sebag, président du conseil d’administration de la Fédération CJA.

Le SPVM a d’ailleurs indiqué dans son rapport annuel une hausse de 174 % des crimes haineux basés sur la religion entre 2022 et 2023.

Plus d’actions demandées en éducation supérieure

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Cette annonce survient alors que le SPVM a démantelé mercredi le campement propalestinien qui était installé sur le campus de l’Université McGill depuis la fin avril, une décision longuement attendue par le gouvernement provincial et par le CIJA.

Plusieurs étudiants et employés ont rapporté vivre un sentiment d’insécurité sur les campus d’éducation supérieure. Au-delà du démantèlement, Eta Yudin souhaite que les universités « écoutent les étudiants et assurent que tous ceux qui cherchent à inciter à la violence, à la haine, à l’antisémitisme vont faire face à des conséquences ».

Christopher Skeete a tenu à rassurer les étudiants qui pourraient se sentir intimidés par les évènements des derniers mois et les encouragent à continuer leurs études. Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme espère que le dialogue sera utilisé dans le futur pour discuter de ces sujets sensibles.

« En ce qui concerne les vidéos d’aujourd’hui […], elles ont pour but de faire parler les gens et de nous faire sortir de notre zone de confort », soutient le ministre Skeete. « Et si nous pouvons avoir ces conversations suffisamment tôt, peut-être que nous n’aurons pas à vivre ces situations dans nos universités et nos cégeps. »