L’ex-président du Canadien de Montréal Pierre Boivin a été nommé le chancelier de l’Université McGill pour les trois prochaines années, a annoncé l’établissement d’éducation par voie de communiqué jeudi.

La Presse Canadienne

Boivin, dont le mandat débutera le 1er juillet prochain, succède John McCall MacBain, et sa nomination survient à l’issue d’un processus rigoureux entamé l’été dernier par le Comité de nomination, de gouvernance et d’éthique.

« Je suis honoré d’avoir été choisi en tant que chancelier de l’Université McGill, a déclaré Boivin. Je me réjouis à l’idée de représenter l’université, de même que sa communauté exceptionnelle composée d’étudiants, de professeurs, de membres du personnel et de diplômés, au Québec, au Canada et partout dans le monde. »

Le chancelier est le dirigeant en titre de l’Université McGill et est membre d’office du Conseil des gouverneurs. Il préside les cérémonies de collation des grades et représente l’établissement lors d’évènements officiels.

Boivin est présentement vice‑président du conseil d’administration de Claridge inc., après avoir été le président et chef de la direction de cette société d’investissement privée de Montréal pendant 12 ans.

Il a occupé le poste de président du Tricolore de 1999 à 2011.