Les négociations entre le gouvernement et la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) se sont intensifiées la nuit dernière et samedi avant-midi. Sa présidente reconnaît que l’entente intervenue la veille avec le plus gros syndicat d’enseignants « pave la voie » au compromis qui se dessine pour son regroupement, en grève depuis bien plus longtemps.

Les pourparlers sont également soutenus avec les organisations du Front commun (CSN, FTQ, CSQ et APTS). Le gouvernement Legault rappelle samedi que son objectif est d’obtenir une entente avant Noël, un signe que l’atteinte de la cible paraît possible. Autre signal positif : le Front commun soutient lui aussi qu’un règlement d’ici le 25 décembre est possible.

Les négociations à la table centrale, où l’on discute des salaires, se sont poursuivies jusqu’à 2 h samedi. Les travaux devaient reprendre rapidement.

Aux tables sectorielles, qui concernent les conditions de travail, le tempo s’est accéléré également, y compris dans le secteur de la santé. Les voyants sont au vert, d’après une tournée faite par La Presse. Les pourparlers progressent bien, mais il reste du chemin à faire, précise-t-on.

Québec et la FAE ont négocié toute la nuit et encore cet avant-midi, a-t-il été possible d’apprendre auprès d’une source bien au fait du dossier.

« Ç’a été intensif depuis hier [vendredi], ça travaille fort, mais il y a encore des discussions à avoir, des sujets à négocier, donc je vais me réserver », a ensuite confirmé la présidente de la FAE, Mélanie Hubert, en entrevue à l’émission Les faits d’abord, à Radio-Canada. Notons que les chefs syndicaux du Front commun ont annulé à la dernière minute leur passage à cette émission.

« On a toujours eu l’objectif d’avoir une entente avant les Fêtes, mais on ne signera pas une entente à rabais », a réitéré Mme Hubert lorsque questionnée à savoir si la FAE et ses 66 500 membres pourraient poursuivre leur grève générale illimitée après les Fêtes.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE La présidente de la Fédération autonome de l’enseignement, Mélanie Hubert

Mélanie Hubert n’hésite pas à qualifier de « blitz » les négociations qui se déroulent actuellement « vu qu’on a travaillé en heures assez continues ». Autrement, ni le gouvernement ni la FAE n’ont souhaité commenter officiellement l’état d’avancement des négociations.

La pression a monté d’un cran vis-à-vis de la FAE dans les dernières 24 heures après l’annonce du début d’un blitz de négociations entre le gouvernement et la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ).

Ce syndicat, qui représente 60 % des enseignants, a finalement annoncé vendredi soir que ses délégués avaient entériné un projet de règlement convenu avec le gouvernement dans la nuit précédente. Cette entente de principe doit être présentée aux membres de la FSE-CSQ « après les Fêtes », selon ce qu’a indiqué sa présidente, Josée Scalabrini.

L’adoption de cette entente de principe viendrait sceller l’essentiel des nouveaux contrats de travail de l’ensemble des enseignants.

La FAE pourrait modifier certains éléments secondaires avec sa propre entente ; c’est ce qui s’était produit lors de la précédente ronde de pourparlers, alors que la FAE, sous la gouverne de Sylvain Mallette, avait été la première à s’entendre avec le gouvernement et que la FSE-CSQ avait conclu son propre accord par la suite.

« La première fédération qui signe pave un peu la voie à la seconde », a ainsi reconnu Mélanie Hubert, samedi en précisant qu’il restait toutefois une « certaine marge de manœuvre » sur des « questions peut-être plus périphériques ». « C’est sûr qu’il y a certains grands principes qu’il va falloir accepter et c’est l’objet des discussions actuellement », a-t-elle ajouté par la suite.

Les deux syndicats d’enseignants ont adopté une stratégie différente de moyens de pression. La FSE-CSQ — comme les autres organisations du Front commun — a opté pour des journées de grève d’abord, avec la possibilité de déclencher une grève générale illimitée au besoin. Elle a fait 11 jours de débrayage, répartie sur trois séquences (un jour, trois jours, puis sept).

Quant à la FAE, elle s’est dotée d’un mandat de grève générale illimitée. C’est son syndicat montréalais, l’Alliance des professeures et des professeurs de Montréal, qui, le 16 mai, a tracé la voie en adoptant le premier un mandat de grève générale illimitée (GGI). Ce n’était pas une proposition soumise par la direction de la FAE. Le vote s’est déroulé au Théâtre St-Denis, où quelque 600 des 9500 membres étaient réunis en assemblée. L’appui à la GGI a été de 98,2 %. Les autres syndicats régionaux de la FAE ont ensuite emboîté le pas.