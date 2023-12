(Québec) Le gouvernement Legault en est finalement venu à une entente de principe avec le plus gros syndicat d’enseignants au moment où la FAE, en grève, est toujours en blitz de négociation.

Les délégués la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), qui représentent 60 % des enseignants et qui fait partie du Front commun, avaient été rassemblés vendredi après-midi.

Ils ont alors entériné le projet de règlement qui leur avait été présenté, fruit d’un blitz de négociation entamée la veille et qui s’est poursuivi jusqu’à tard la nuit dernière et vendredi matin.

Les détails de l’entente de principe, qui concerne principalement les conditions de travail, n’ont pas été dévoilés dans l’immédiat par la FSE-CSQ.

Elle sera d’abord soumise à ses membres qui seront appelés à voter, ce qui viendrait sceller l’essentiel des nouveaux contrats de travail de l’ensemble des enseignants.

La FAE pourrait modifier certains éléments secondaires avec sa propre entente ; c’est ce qui s’était produit lors de la précédente ronde de pourparlers alors que la FAE, sous la gouverne de Sylvain Mallette, avait été la première à s’entendre avec le gouvernement et que la FSE-CSQ avait conclu son propre accord par la suite.

Il est vrai qu’une entente sectorielle porterait principalement sur les conditions de travail. Mais elle toucherait également le salaire : il est acquis que l’échelle salariale sera revue à la hausse. À cette bonification s’ajoutera la hausse salariale que tous les employés de l’État obtiendront à la suite d’une éventuelle entente à la table centrale, où le Front commun (CSN, FTQ, CSQ et APTS) et le gouvernement négocient toujours.

Pas encore de blitz pour la FAE

Pour l’instant, il n’y a pas de proposition de règlement avec la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui ne fait pas partie du Front commun. Il n’y a pas eu de blitz de négociations jeudi comme pour la FSE-CSQ, parce que la FAE estimait que les sujets que voulait aborder le gouvernement ne couvraient pas certains enjeux importants pour la Fédération.

Le gouvernement a toutefois accepté en début d’après-midi, vendredi, la proposition de la FAE d’entamer un blitz.

« Est-ce que nous, on est en blitz ? Non, pas encore », a déclaré plus tôt la présidente de la FAE, Mélanie Hubert, dans un message vidéo diffusé un peu avant midi sur la page Facebook de l’organisation.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Mélanie Hubert

« Mais ça s’en vient. Hier, la partie patronale nous a conviés à un blitz, mais dans la discussion, on a compris qu’ils cherchaient encore à restreindre les sujets qui seraient au jeu pour la négociation. Donc, notre conseil fédératif de négociation nous a dit qu’on veut bien accélérer la cadence et partir en blitz pour parvenir à une entente, mais pas aux conditions imposées. On a fait 22 jours de GGI (grève générale illimitée) et ce n’est certainement pas pour nous laisser dicter notre conduite. »

La présidente a ajouté que le comité de négociations se rendra disponible pour négocier durant toute la période des Fêtes « s’il le faut », mais qu’il n’y aura pas d’entente « à rabais ».

En fin de journée, vendredi, la FAE a publié sur sa page Facebook un message invitant ses membres qui le souhaitent à « continuer à afficher leurs couleurs pendant le congé des Fêtes ». Une publication finalement retirée après un grand nombres de commentaires où les gens s’en prenaient à la stratégie du syndicat.

Entre-temps, la FAE compte « évaluer l’impact » de la proposition de règlement conclue avec la FSE-CSQ « sur sa propre négociation ».

« Mais ça ne change rien à nos objectifs et aux revendications qu’on portait, a précisé Mme Hubert. Nos demandes sont justes et pour le moment, la partie patronale ne reconnaît toujours pas les besoins de l’éducation des adultes. Elle cherche à nous imposer sa vision malgré toutes les concessions qu’on a pu faire, notamment sur les affectations au 30 juin et la création de nouveaux postes permanents. »

La formation professionnelle est aussi un enjeu « majeur », a-t-elle ajouté.

Une stratégie différente Les deux syndicats d’enseignants ont adopté une stratégie différente de moyens de pression. La FSE-CSQ – comme les autres organisations du Front commun – a opté pour des journées de grève d’abord, avec la possibilité de déclencher une grève générale illimitée au besoin. Elle a fait 11 jours de débrayage, répartie en trois séquences (un jour, trois, puis sept). Quant à la FAE, elle s’est dotée d’un mandat de grève générale illimitée. C’est son syndicat montréalais, l’Alliance des professeures et des professeurs de Montréal, qui, le 16 mai, a tracé la voie en adoptant le premier un mandat de GGI. Ce n’était pas une proposition soumise par la direction de la FAE. Le vote s’est déroulé au Théâtre St-Denis où quelque 600 des 9500 membres étaient réunis en assemblée. L’appui à la GGI a été de 98,2 %. Les autres syndicats régionaux de la FAE ont ensuite emboîté le pas.

Des centaines de commentaires

Son message vidéo sur la page Facebook de la FAE a suscité des centaines de commentaires, pour la plupart positifs et encourageants, mais on sent aussi une certaine lassitude chez plusieurs membres, et un désir d’en finir avec cette grève qui dure depuis maintenant 22 jours.

« Il faudrait peut-être se réveiller un moment donné ! ! ! La FSE aura réglé et nous serons encore en GGI ! ! ! Voyons dont (sic) c’est le temps que cette grève se termine et que la FAE mette de l’eau dans son vin ! ! ! », a écrit Sonia Vézina.

« Un blitz. Une entente de principe. Fin. Ça suffit, je n’ai plus les moyens financiers et psychologiques de continuer votre grève qui n’a jamais été la mienne. C’est gênant à la fin ! », a commenté Josée Lusignan.

« On aura l’air super intelligent… GGI pendant 22 jours et toujours pas d’entente de principe vs FSE quelques journées de grèves et entente de principe, c’est quand même particulier », a ajouté Yannick Lefebvre.

Avec Suzanne Colpron, La Presse