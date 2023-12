Droits de scolarité pour étudiants canadiens Une politique « basée sur des impressions », dénonce McGill

La nouvelle politique du gouvernement Legault qui prévoit une hausse substantielle des droits de scolarité des étudiants canadiens de l’extérieur du Québec est basée « sur des impressions et des émotions » et l’Université McGill entend prendre « toutes les mesures » nécessaires pour poursuivre sa mission d’excellence, a déclaré en conférence de presse jeudi son recteur et vice-chancelier, Deep Saini.