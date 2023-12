(Québec) Les deux syndicats d’enseignants étudient une nouvelle offre sectorielle que leur a faite le gouvernement Legault mardi après-midi. « On met beaucoup de choses sur la table » avec cette proposition qui contient « des améliorations vraiment importantes », soutient le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Québec a procédé à cet « important dépôt formel », pour reprendre son expression, dans l’espoir de conclure des ententes avec la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ). Il souhaite ainsi mettre un terme à la grève générale illimitée de la FAE en cours depuis le 23 novembre et éviter que la FSE-CSQ n’emboîte le pas en janvier. La FSE-CSQ a tenu 11 jours de débrayage jusqu’ici, comme les autres syndicats du front commun.

« On espère que ces nouvelles offres-là vont nous permettre finalement d’obtenir une entente, mais il faut d’abord laisser les syndicats prendre connaissance de ces offres-là », a déclaré Bernard Drainville lors d’une mêlée de presse en marge d’une annonce dans Bellechasse. Il n’a pas voulu donner des détails sur la proposition du gouvernement.

Les deux syndicats d’enseignants n’avaient pas commenté l’offre patronale au moment de mettre en ligne ce texte. Cette offre est dite sectorielle parce qu’elle porte sur les conditions de travail.

Le ministre de l’Éducation se dit « confiant » de régler avec les enseignants avant Noël. « On espère qu’on va en arriver à une entente dans les prochains jours, sinon dans les prochaines semaines », a-t-il dit.

Quant à une éventuelle modification au calendrier scolaire, le ministre a reconnu qu’il y aura « du rattrapage à faire » pour bien des élèves qui, jusqu’ici, ont manqué plus de 20 jours d’école.

« On n’a pas encore pris de décisions finales sur le calendrier scolaire », a déclaré le ministre. « Tout est sur la table », a-t-il ajouté.

Mardi matin, Québec a annoncé un report des examens ministériels qui étaient prévus en janvier. Il s’agissait principalement d’examens de reprise qui touchaient une minorité d’élèves. La date de leur report n’a pas été fixée.

Lors d’une rencontre de leurs instances respectives, les organisations du front commun (CSN, FTQ, CSQ et APTS) ont fait le point sur les négociations mardi. Les pourparlers avec le gouvernement avancent, mais pas à un rythme satisfaisant, résume-t-on.

Tout indique que le front commun a fait le choix de ne pas fixer dès maintenant la date du déclenchement d’une grève générale illimitée en janvier. Selon une proposition soumise aux délégués, il souhaite plutôt donner toute la chance aux négociations pour parvenir à un règlement d’ici la fin de l’année.

Les chefs syndicaux auraient les coudées franches au retour des Fêtes pour déclencher la grève au moment jugé opportun s’il n’y a pas d’entente avec le gouvernement d’ici là, selon la proposition. Ils tiendront une conférence de presse mercredi matin, à Québec.

De son côté, la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) a demandé au ministre du Travail, Jean Boulet, de nommer un conciliateur « devant les progrès trop lents des discussions ». M. Boulet a procédé à la nomination rapidement. Notons que des conciliateurs sont à l’œuvre à d’autres tables depuis un moment.

Selon la présidente de la FIQ, Julie Bouchard, « le gouvernement est braqué sur ses positions et refuse de faire des compromis ». Malgré plus de 75 séances de négociation, « il y a encore des différends très importants entre nous et le gouvernement », ajoute-t-elle. « Sur les enjeux fondamentaux, comme la gestion du temps supplémentaire, les ratios et la compensation des inconvénients, nous sommes toujours très éloignés. »

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a commenté la nomination d’un conciliateur en disant que le gouvernement veut « faire progresser les discussions positivement afin de faciliter l’atteinte d’une entente rapidement ».

Or, la semaine dernière, le premier ministre François Legault disait que les pourparlers sont « très, très difficiles » avec les syndicats des travailleurs de la santé et que la perspective d’une entente s’éloigne. « Il n’y a à peu près aucune ouverture à nous donner la flexibilité qui est absolument nécessaire pour améliorer les services en santé. Donc, de ce côté-là, je pense que ça va aller plutôt en janvier », affirmait-il.

Avec Gabriel Béland