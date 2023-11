(Québec) Les chefs syndicaux du front commun ont baissé les attentes à leur arrivée à une rencontre avec la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, à Québec mercredi après-midi.

Revenue en catastrophe de Dubaï, la présidente de la FTQ, Magali Picard, a relativisé ce rendez-vous au sommet en disant que « ce n’est pas la première rencontre qu’on a avec la présidente du Conseil du trésor ». « C’est une mise à jour et on en a eu quelques-unes depuis le début », a-t-elle ajouté. Elle a martelé que les discussions pour renouveler les contrats de travail, « ça se passe aux tables de négociation ».

Pour le vice-président de la CSN, François Enault, l’objectif demeure d’avoir « un règlement avant les Fêtes ».

Le président de la CSQ, Éric Gingras, a voulu modérer les attentes de ses troupes. « Oui c’est une bonne nouvelle et nous espérons avoir de bons échanges lors de cette rencontre. Mais, on va se le dire, il faut diminuer nos attentes tout le monde ! On ne réglera pas ce soir », a-t-il signalé à ses membres sur les réseaux sociaux.

Cette rencontre survient au lendemain de l’annonce de sept autres jours de grève, du 8 au 14 décembre.

Les représentants du front commun devraient tenir un point de presse après leur rencontre avec Sonia LeBel.

Le front commun regroupe la CSN, la FTQ, la CSQ et l’APTS. Il représente 420 000 employés de l’État.