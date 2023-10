L’École de technologie supérieure compte plus de 70 partenaires industriels qui supportent des projets de matériaux et fabrication avancée, d’avionique et de commande de même que de conception et d’optimisation.

(Longueuil) L’École de technologie supérieure (ÉTS) annonce son intention de s’établir à Longueuil, déployant ainsi pour la première fois des activités à l’extérieur de son campus du centre-ville de Montréal.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué publié vendredi, l’École explique vouloir répondre à un besoin exprimé par le gouvernement du Québec de faire bénéficier son modèle d’enseignement coopératif et sa recherche collaborative avec l’industrie ailleurs dans la province.

Pour son projet en matière d’aérospatiale à Longueuil, l’ÉTS pourra notamment compter sur des partenaires comme l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) et le Centre technologique en aérospatiale (CTA), tous deux affiliés au Cégep Édouard-Montpetit.

Le directeur général et chef de la direction de l’École de technologie supérieure, François Gagnon, estime que l’arrivée de l’ÉTS à Longueuil et la présence de ses partenaires permettront de renforcer l’écosystème de formation et de recherche pour former un pôle d’excellence combinant formation collégiale et universitaire, recherche et innovation en aérospatiale.

Pour sa part, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, soutient que l’arrivée d’une institution comme l’ÉTS est un signal fort du positionnement de Longueuil en tant que pôle académique d’importance avec des établissements postsecondaires universitaires et collégiaux, en plus des centres de recherche.

