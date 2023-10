Développement des enfants Les jeunes « vulnérables » en hausse à la maternelle

Les jeunes Québécois entrent à l’école avec de plus en plus de difficultés, un phénomène accentué par la pandémie. Près de 29 % des enfants de maternelle 5 ans sont aujourd’hui considérés comme « vulnérables » dans au moins un domaine de leur développement, soit trois points de plus qu’il y a dix ans.