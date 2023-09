(Québec) Manque d’enseignants, violence dans les écoles, la députée libérale Marwah Rizqy exhorte le ministre de l’Éducation à convoquer une réunion d’urgence avec les acteurs du réseau.

Caroline Plante La Presse Canadienne

En mêlée de presse à l’Assemblée nationale vendredi matin, Mme Rizqy a accusé Bernard Drainville « d’immobilisme » face aux enjeux qui secouent actuellement le réseau de l’éducation.

Elle a brandi un document daté de juin dernier qui démontre, selon elle, que le ministre savait que le Québec avait besoin de recruter annuellement 13 600 enseignants.

Or, environ 3000 diplômés sortent des universités bon an mal an, a-t-elle affirmé, faisant le calcul qu’il manque 10 000 enseignants au Québec chaque année.

Dans ces circonstances, le Québec est clairement « condamné à l’échec », a-t-elle déclaré.

« Je suis un petit peu choquée, parce qu’il me semble que quand on est ministre de l’Éducation, et qu’on apprend […] qu’il va nous manquer environ 14 000 enseignants, il me semble qu’on convoque une réunion d’urgence. »

« Un ministre de l’Éducation n’a pas le droit de baisser pavillon. L’éducation, on est condamné à l’excellence, et savez-vous quoi ? C’est la plus belle des sentences », a ajouté Mme Rizqy.

Direction du PLQ : « Je ne peux pas »

Mme Rizqy semble par ailleurs fermer pour de bon la porte à se présenter dans la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ).

« Je ne peux pas faire de course à la chefferie », a-t-elle tranché.

Dans les derniers jours, la députée de Saint-Laurent avait avoué qu’elle était « tiraillée » à l’idée de se lancer dans la course, car cela l’intéresse. Or, elle souhaite concevoir un deuxième enfant avec son mari, le député Gregory Kelly, et elle dit qu’elle ne se voit pas se lancer dans cette aventure avec un poupon.

« À ce stade-ci, ce n’est pas possible. Je ne peux pas », a-t-elle expliqué.

« Si vous me posez la question à chaque jour, il n’y a pas une journée où je ne suis pas tiraillée. Il n’y a pas une journée que je reçois pas des messages. Alors c’est sûr que ça vient me chercher. »

Interrogée sur ce qu’elle recherche dans un éventuel candidat ou candidate, elle a lancé du tac au tac : « flamboyant ».

Elle n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une personne « flamboyante » au caucus libéral.

Actuellement, les candidats ne se bousculent pas au portillon pour se présenter dans la course à la direction du PLQ. Le député de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, et le député libéral fédéral Joël Lightbound sont en réflexion.

Après avoir réfléchi à la chose, les députés André Fortin et Monsef Derraji ainsi que le chef intérimaire, Marc Tanguay, ont tous déjà indiqué qu’ils renonçaient à briguer la direction.