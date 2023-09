Priorités du Ministère

Des objectifs jugés irréalistes par des expertes

De meilleurs résultats en français et en mathématiques, un enseignement de plus grande qualité, des écoles un peu plus rénovées : le ministère de l’Éducation a établi ses priorités pour l’année scolaire qui s’amorce. Il s’agit d’objectifs difficiles à atteindre « dans l’état actuel » du réseau, avancent deux expertes.