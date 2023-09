PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

Le rapport recommande entre autres de rendre « plus agile et robuste » le processus de plainte prévu à la Loi. Québec doit également « renforcer les processus d’habilitation sécuritaire afin de s’assurer que les vérifications sont réalisées pour l’ensemble des intervenants, des différents établissements à l’embauche et en cours d’emploi ».