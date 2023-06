Face à une baisse marquée de la réussite à l’examen ministériel de français en cinquième secondaire, Bernard Drainville entame un grand chantier. Au cours des prochains mois, il consultera des experts, des conseillers pédagogiques et des enseignants pour renouveler le programme d’enseignement du français au primaire et au secondaire d’ici la rentrée 2025. Déjà, le ministre de l’Éducation lance une idée : il aimerait effectuer des exercices d’écriture chaque jour en classe. Un retour en force des dictées ?

État de la situation

Bernard Drainville s’inquiète que les élèves quittent le secondaire sans maîtriser le français. Entre 2019 et 2022, les résultats à l’épreuve ministérielle de français en cinquième secondaire ont chuté de 10 points de pourcentage, le taux de réussite passant de près de 80 % à un peu moins de 70 % (écoles publiques et privées combinées).

Cet examen ministériel, que chaque élève doit réussir afin d’obtenir son diplôme d’études secondaires (DES), est évalué selon cinq critères. M. Drainville détaille là où les enfants ont connu le plus difficultés en 2022 :

Écrire en fonction du thème imposé : 97% de réussite

Cohérence du texte : 98,5% de réussite

Utilisation d’un vocabulaire approprié : 89% de réussite

Construction des phrases et ponctuation : 76% de réussite

Orthographe et grammaire : 48% de réussite

« Il faut vraiment redresser la barre », déclare-t-il.

Écrire chaque jour, « et il faut que ça soit le fun ! »

Bernard Drainville lance une idée au jeu : et si les enfants écrivaient chaque jour, dans le cadre de leur cours d’enseignement du français, comme le proposent les profs réunis au sein de l’Association québécoise des professeur. e. s de français (AQPF) ?

Cette idée, le ministre de l’Éducation la soumet à ses équipes au ministère, qui réuniront prochainement des experts, des enseignants et des conseillers pédagogiques pour réviser le programme d’enseignement du français au primaire et au secondaire d’ici la rentrée 2025. L’identité des experts choisis n’est pas encore dévoilée.

« Faut travailler ça et il faut que ça soit le fun ! », s’exclame M. Drainville. Selon lui, la réalité des jeunes du début des années 2000 n’est plus la même que celle d’aujourd’hui. « Il faut se renouveler », dit le ministre.

Un peu plus haut, un peu plus loin

Quel taux de réussite est-il convenable pour l’épreuve ministérielle de la cinquième secondaire ? Bernard Drainville ne tombe pas dans le piège de cibler un chiffre précis.

« Le plus haut possible. Dans une première étape, revenir au chiffre de près de 80 %, ça serait une bonne première étape. Mais moi, je ne me contenterai pas de 80 %. Idéalement, il faudrait que tous les élèves passent leur épreuve ministérielle de français. C’est ça qu’on souhaite. On souhaite que tout le monde passe », dit-il.

Cette année, le ministère de l’Éducation compilera les erreurs les plus fréquemment commises lors de l’examen pour les communiquer aux enseignants. L’objectif est de cibler où les élèves semblent s’égarer en grammaire et en orthographe.

Faudrait-il simplifier par ailleurs les règles qui encadrent l’accord des participes passés ? Ce grand débat, qui a soulevé les passions récemment dans le cadre d’un reportage de La Presse, ne se sera pas tranché au Québec sans que d’autres pays de la francophonie emboîtent le pas, affirme M. Drainville.

Ajouter des conseillers pédagogiques

Le ministre de l’Éducation promet également d’ajouter des conseillers pédagogiques en français dans tous les centres de services scolaires. Bernard Drainville ne détaille combien de ces conseillers seraient ajoutés dans chaque région. En ce moment, Québec peine à trouver des enseignants qualifiés pour enseigner dans les classes. Des postes ouverts au cours des dernières années n’ont pas toujours pas été comblé.

« C’est un immense défi », reconnaît Bernard Drainville, qui énumère les mesures mises en place pour attirer la main-d’œuvre dans son réseau.

« Le message qu’on envoie aujourd’hui, c’est que l’enseignement et l’apprentissage du français, c’est une priorité pour notre société et qu’on ne peut pas se permettre de regarder les résultats dégringoler », ajoute-t-il.

Le ministre de l’Éducation souhaite par ailleurs que le français fasse l’objet d’un suivi de la part de tous les enseignants dans les écoles, y compris à l’extérieur des cours de langue. Il veut également intégrer au programme l’obligation pour les enseignants de présenter des œuvres littéraires, télévisuelles ou cinématographiques québécoises aux élèves afin d’incarner le français dans la culture d’ici.