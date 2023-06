Prise de bec entre Drainville et la FAE

(Québec) À ne pas inviter à la même soirée : Bernard Drainville et les représentants de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).

Le ministre de l’Éducation et le syndicat – avec qui le gouvernement négocie le renouvellement des conventions collectives – se sont livrés à une prise de bec, vendredi, dans le cadre de la deuxième journée des auditions publiques du projet de loi 23.

Après la présentation du syndicat, M. Drainville s’est étonné que la FAE s’oppose selon lui à l’entièreté du projet de loi. Le syndicat a répliqué que le gouvernement n’a pas besoin de déposer un texte législatif pour améliorer la réussite des élèves. Il doit plutôt améliorer les conditions d’enseignement des profs.

Là où le ton a monté, c’est lorsque le ministre de l’Éducation a confronté la FAE sur sa position sur l’enseignement à distance. Le projet de loi prévoit que le gouvernement puisse « déterminer, parmi les situations exceptionnelles ou imprévisibles empêchant qu’ils soient reçus à l’école, celles dans lesquelles les services de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire […] peuvent être dispensés à distance ».

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Mélanie Hubert, présidente de la FAE

Dans son mémoire, la FAE affirme que « la littérature scientifique semble faire consensus sur le fait que l’apprentissage à distance doit être une solution de dernier recours ».

« [Le projet de loi 23] pourrait permettre au ministère d’envisager ce type d’enseignement comme une solution qui pourrait aider à pallier la pénurie de personnel ainsi que le manque d’espaces physiques dans les établissements », prévient le syndicat.

M. Drainville a répliqué en donnant l’exemple d’un enfant souffrant d’un cancer qui doit s’isoler. Son projet de loi, a-t-il dit, permettra au ministère de lui assurer de l’enseignement à distance sans devoir passer par l’élaboration d’un projet pilote. La présidente de la FAE, Mélanie Hubert, a répliqué qu’un enfant souffrant d’un cancer, tel que décrit dans l’anecdote du ministre, reçoit déjà à ce jour de l’enseignement à distance.

« Honnêtement, que vous soyez contre le projet de loi, c’est votre droit tout à fait légitime, mais d’avoir de la difficulté à trouver un seul petit élément positif », a-t-il débuté à micro ouvert, « je trouve ça épouvantable », a-t-il complété hors micro.

« Si être critique, c’est un problème en démocratie, je me demande où on s’en va », a déploré Mme Hubert.