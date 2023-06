(Québec) François Legault appuie sans réserve son ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, qui se donne le pouvoir de dégommer les directeurs généraux des centres de services scolaires qui prennent des décisions qui déplaisent au gouvernement. Ceux qui s’y opposent sont « résistants au changement », accuse Québec.

« Quand les résultats ne sont pas là, il faut avoir le pouvoir de changer les personnes qui prennent les décisions localement », a défendu le premier ministre jeudi, alors que La Presse rapportait les craintes généralisées du milieu scolaire face aux nouveaux pouvoirs que veut s’arroger M. Drainville.

Dans sa réforme en éducation, un deuxième grand chantier sur la gouvernance en trois ans pour le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), Bernard Drainville se donne le pouvoir de nommer ou dégommer les directeurs généraux. Le ministre a assuré qu’il s’agissait d’un pouvoir d’exception. Il devra défendre ce choix au cours des prochains jours dans le cadre des auditions publiques du projet de loi 23 en commission parlementaire.

« On veut rendre le réseau de l’éducation plus efficace. […]. Ça vient compléter ce que Jean-François [Roberge] avait fait en abolissant les commissions scolaires. Et il faut penser aux élèves. C’est sûr qu’on est en négociation avec les syndicats d’enseignants », a complété M. Legault avant de se rendre à la période des questions.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Bernard Drainville, ministre de l’Éducation

Dans une mêlée de presse, Bernard Drainville a affirmé que « c’est normal » que le gouvernement montre la porte aux gestionnaires qui travaillent contre ses priorités.

« Nous allons résister à la résistance au changement, c’est pas compliqué ! Il y a beaucoup de résistance au changement. Toutes les fois que tu veux toucher à quelque chose, il y a toujours des lobbys qui se lèvent pour dire : "pas moi, faut surtout pas changer ça" », a dit le ministre.

« C’est sûr que gros changements égale grosses résistances, mais il ne faut pas se laisser arrêter. Il faut absolument aller de l’avant avec ces changements parce qu’on aura amélioré de beaucoup les conditions qui vont nous permettre d’obtenir de meilleurs résultats dans les salles de classe », a-t-il promis.

Sur Twitter, l’attaché de presse du premier ministre a indiqué que les groupes qui critiquent les pouvoirs additionnels que le ministre Drainville veut obtenir, ce qui inclut les comités de parents, les directions scolaires et les syndicats d’enseignants, forment « les forces de l’inertie et [de] la résistance au changement ».

Un bulletin rempli d’échecs

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La députée libérale Marwah Rizqy

En matinée, la porte-parole du Parti libéral en éducation, Marwah Rizqy, a livré une charge à fond de train contre le ministre de l’Éducation. Elle lui a accordé la note de « E », pour échec, dans une variété de sujets.

Violence dans les écoles, vétusté des écoles, maternelles 4 ans, 30 000 enseignants non légalement qualifiés, bris de services : Mme Rizqy a présenté ses doléances sur une pancarte affichant la photo de M. Drainville, alors qu’il était émotif au moment où le gouvernement a mis fin au projet de troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis.

« Je ne veux pas infantiliser le ministre de l’Éducation. Moi, je veux vraiment qu’il comprenne qu’en ce moment, ce n’est pas vraiment d’une deuxième réforme en éducation qu’on a besoin. Il faut arrêter l’hémorragie », a dit Mme Rizqy.

« On perd des enseignants légalement qualifiés chaque année. Le rapport de la vérificatrice générale l’indique : on perd énormément d’enseignants qui font quatre ans de bac pour devenir enseignants. Et savez-vous une des raisons pourquoi ils quittent ? C’est marqué dans son rapport. Ça prend en moyenne une année à sept ans pour obtenir un poste régulier », a-t-elle ajouté.

Une « obsession » de centralisation

La porte-parole de Québec solidaire en éducation, Ruba Ghazal, accuse pour sa part la CAQ d’être obsédée par la centralisation du pouvoir.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La députée solidaire Ruba Ghazal

« Les profs, les parents, même les directions, personne n’a demandé une réforme de structure, mais la CAQ est obsédée par la réforme de structure, centraliser le pouvoir, que ce soit avec la réforme en santé, la réforme Dubé, et maintenant, la réforme en éducation. On veut rebrasser des structures, puis donner plus de pouvoirs au ministre », a-t-elle déploré.

« Ça ne va pas ramener plus de profs. Ça ne va pas ramener plus de professionnels. Ça va juste rendre le ministre tout puissant », a-t-elle ajouté.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, juge pour sa part que le projet de loi 23 du ministre Drainville vise « plus ou moins dans les bons sujets » pour retenir les enseignants qualifiés dans les écoles.

Le projet de loi 23, en bref Le projet de loi 23, une fois adopté, permettra au ministre Bernard Drainville de nommer et dégommer les directeurs généraux des centres de services scolaires.

Québec crée un Institut national d'excellence en éducation, qui aura pour mandat de guider le réseau scolaire vers des pratiques pédagogiques appuyées par la science.

Le gouvernement modifie largement le mandat du Conseil supérieur de l'éducation afin qu'il se concentre exclusivement sur l'enseignement supérieur.

M. Drainville donne des leviers à son ministère pour collecter des données dans les écoles afin de constituer un tableau de bord chiffré sur l'état du réseau.

Le milieu de l'éducation est inquiet des nouveaux pouvoirs que veut s'arroger le ministre.

Avec Tommy Chouinard