Enseignante agressée par un élève

Un centre de services scolaire semoncé par la CNESST

Dans la foulée d’une agression ayant obligé le transport d’une enseignante par ambulance à l’hôpital, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rappelle aux centres de services scolaires qu’ils doivent « protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique » du personnel scolaire.