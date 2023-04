Écoles du Québec

Un personnel à bout de souffle

En 2021-2022, le taux d’absentéisme du personnel des centres de services scolaires du Québec pour cause de maladie a bondi de 29 % par rapport à 2014-2015. En cause : le mal-être psychologique qui met les troupes sur le carreau, et pas seulement les enseignants. Les secrétaires d’école et les concierges sont eux aussi au bout du rouleau.