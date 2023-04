(Montréal) L’Université du Québec à Montréal (UQAM) a un nouveau recteur à compter de ce jeudi, Stéphane Pallage, un ex-recteur de l’Université du Luxembourg.

La Presse Canadienne

Sa nomination a été confirmée mercredi soir par le Conseil des ministres du gouvernement du Québec.

Le dossier de candidature de Stéphane Pallage indique qu’il a évolué à l’UQAM pendant 22 ans, notamment à titre de professeur-chercheur, spécialiste du développement international, vice-doyen à la recherche, puis doyen.

C’est en 2018 qu’il a été nommé recteur de l’Université du Luxembourg.

Le mois dernier, le Conseil d’administration de l’UQAM a recommandé la nomination de Stéphane Pallage au poste de recteur.

Le recteur est responsable de l’administration courante de l’Université. Il veille à la mise en œuvre et au suivi des décisions des instances universitaires et est responsable des relations avec les gouvernements et les partenaires institutionnels. Il assure également les relations avec les personnes diplômées et la Fondation de l’UQAM. Enfin, il est responsable du Service des communications et du Bureau des diplômés.

Louis Baron était le recteur intérimaire de l’Université du Québec à Montréal depuis janvier dernier.