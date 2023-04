(Québec) Bernard Drainville interdit aux écoles publiques du Québec d’aménager une salle de prière à même leurs locaux. Les élèves qui souhaitent se recueillir peuvent le faire « silencieusement », a-t-il dit.

Le ministre de l’Éducation rectifiait le tir, mercredi, alors qu’il affirmait mardi au Journal de Québec qu’un local de prière dans une école devait surtout être accessible aux élèves de toutes les confessions religieuses.

« Il y a toutes sortes de façons de prier. Je ne peux pas interdire la prière, [mais] j’interdis les salles de prière dans les salles de classe. Maintenant, si quelqu’un veut prier silencieusement, c’est son droit fondamental », a dit M. Drainville avant la période de questions.

Lundi, Cogeco Nouvelles rapportait que deux écoles secondaires de Laval avaient aménagé des salles de recueillement dans des classes. Le Centre de services scolaire de Laval a expliqué que des groupes d’élèves priaient dans des lieux inappropriés, faute d’avoir un local, comme dans les cages d’escaliers ou dans le stationnement.

M. Drainville, qui est le père de la Charte des valeurs du gouvernement péquiste de Pauline Marois, a affirmé mercredi qu’il enverra une directive à tous les centres de services scolaires qu’une salle de prière ne peut pas être aménagée dans une classe. « Mon enjeu, ce sont les salles de classe », a-t-il dit.

« Honnêtement, l’école, ce n’est pas un lieu de prières. C’est pas compliqué ! », a ajouté le ministre.

Or, pendant sa mêlée de presse, Bernard Drainville n’a pas précisé si une école est autorisée à aménager un tel local ailleurs dans l’établissement, comme dans un gymnase, par exemple. Questionné à ce sujet, son cabinet a finalement précisé que la directive du ministre visera les salles de classe et tous les locaux d’une école.

Fait à noter : les écoles privées et les écoles privées subventionnées qui ont des chapelles ou des lieux de recueillement ne sont pas visées par cette nouvelle interdiction.

Le PQ craint un effet de contagion

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Pascal Bérubé

En point de presse, mercredi, le député péquiste Pascal Bérubé a pour sa part affirmé qu’il craignait un effet de contagion à travers le réseau scolaire si le ministre de l’Éducation n’interdit pas immédiatement les lieux de prière. « L’école n’est pas un lieu de culte. Si on accepte ce qui se passe à Laval, ça devient jurisprudence. Il y aura des demandes ailleurs », a-t-il affirmé.

Questionné si sa formation politique souhaitait interdire les prières dans les écoles, quand la demande vient d’un élève et non d’un employé de l’État, le député du PQ a répondu qu’il est possible de prier seul.

« On peut prier seul, on ne s’en rendra pas nécessairement compte. Mais une pratique organisée de prière dans un local encadré par l’école n’a pas lieu d’être », a dit M. Bérubé.

Le Parti québécois a déposé au Salon bleu une motion qui affirme que « la mise en place de lieux de prière, peu importe la confession, dans les locaux d’une école publique va à l’encontre du principe de laïcité ». Les députés de toutes les formations politiques l’ont appuyée.

Après son adoption, Québec solidaire (QS) a précisé que le parti « n’a pas de problème à ce que des salles de méditation » soient aménagées dans les écoles « s’il y a des salles de classe disponibles et que celles-ci sont accessibles à tous et à toutes, peu importe la confession ou l’absence de confession ».