L’économiste Stéphane Pallage a remporté la course au rectorat de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Le conseil d’administration de l’université a annoncé vendredi avoir recommandé sa nomination au gouvernement du Québec.

Cette annonce fait suite à un processus de mise en candidature et de consultation qui s’est étiré depuis le mois de janvier. Trois candidats étaient en lice pour ce poste de recteur de l’UQAM, dont François Audet, professeur à l’École des sciences de gestion et directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires, et Lisa Baillargeon, professeure au Département des sciences comptables.

De son côté, Stéphane Pallage était, jusqu’à tout récemment, recteur de l’Université de Luxembourg, un poste qu’il occupait depuis 2018.

M. Pallage est détenteur d’un doctorat en sciences économiques de l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Il a été professeur au Département des sciences économiques de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM de 1995 à 2017, tout en occupant des fonctions de directeur de programme, directeur de département, vice-doyen à la recherche puis doyen de l’ESG.

Rappelons qu’une première course au rectorat n’avait pas abouti à l’automne dernier par manque de consensus dans le choix entre les deux candidats alors en lice.

Cette fois, « le Comité de sélection a recommandé à l’unanimité au Conseil d’administration la nomination de Stéphane Pallage au poste de recteur de l’UQAM », a indiqué l’université dans un article publié dans Actualités UQAM vendredi.

Le président de l’Université du Québec Alexandre Cloutier a rapidement félicité M. Pallage sur Twitter à la suite de cette annonce.

Éviter le misérabilisme

Dans nos pages mercredi, M. Pallage indiquait qu’il souhaite éviter que l’amour pour l’UQAM ne tombe dans le « misérabilisme ».

« L’UQAM n’est pas une université exsangue logée dans un quartier à l’abandon. Sans nier ses enjeux et ses défis, il faut se mobiliser positivement pour retrouver ses idéaux et permettre à l’UQAM de reprendre sa place, reprendre ses places ! », écrivait-il alors.

Son parcours ne s’est toutefois pas toujours fait sans accroc. En 2016, un conflit entre l’UQAM et l’école de gestion avait été rendu public, notamment à Radio-Canada.

Stéphane Pallage, alors doyen de l’ESG, avait fait une sortie publique pour réclamer plus d’autonomie financière, et même une indépendance, par rapport au reste de l’UQAM. Ces demandes avaient inquiété la Fondation de l’UQAM, à laquelle des donateurs avaient fait part de leurs inquiétudes et cessé certaines contributions, rapportait alors le média national.