De l’amour pour le réseau de l’éducation : c’est ce qu’ont demandé mardi matin les principaux syndicats d’enseignants qui ont accueilli au centre-ville de Montréal le ministre Bernard Drainville, venu donner une conférence devant des gens d’affaires.

Le thème de la manifestation s’imposait en ce 14 février. Sur le boulevard René-Lévesque à Montréal, c’est au son de Love Hurts de Nazareth ou de With or Without You de U2 qu’une centaine de syndiqués affiliés à la CSQ ont manifesté devant le Centre Sheraton, où le ministre de l’Éducation s’adressera aux membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Il annoncera que Québec investira 81,3 millions de dollars d’ici 2027 dans la formation professionnelle. Ces sommes serviront à créer de nouvelles formations et à accroitre le nombre d’étudiants dans ce domaine.

« Aujourd’hui, c’est la Saint-Valentin et on est venu dire au ministre que nos écoles ont besoin d’amour. Il nous a parlé de sept priorités dernièrement, on attend des actions », a déclaré Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement.

Le ministre de l’Éducation doit profiter de sa conférence pour faire une annonce sur la formation professionnelle. Parmi les sept priorités établies par le ministre pour le mandat qu’il vient d’entreprendre, figure celle de diplômer 30 000 élèves dans ce secteur.

Il s’agit de « grandes ambitions », a déclaré Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l’enseignement.

« Ce qu’on vient dire, c’est faisons attention, allons-y prudemment et intelligemment. Il ne s’agit pas d’asseoir des élèves sur des bancs d’école en attendant que tout se passe. Il faudra convaincre des gens dans des métiers en pénurie de venir enseigner », a rappelé Mme Hubert.