Le Cégep Garneau, à Québec, a annoncé mercredi qu’il procédera à des « vérifications » en lien avec la distribution, dans le cadre d’un cours de science politique donné entre ses murs, d’un tableau décrivant la perception des humains par les individus de « droite » comme des personnes « égoïste[s], irrationnel[les] et esclave[s] de [leurs] pulsions et instincts ».

Le tableau, qui circule en ligne depuis quelques jours, décrit la « gauche » et la « droite » comme des « nébuleuses d’attitudes, d’idées, de valeurs et de comportements » en précisant qu’il ne s’agit pas « d’idéologies ».

Alors qu’une personne de « gauche » conçoit l’humain comme un être « altruiste, rationnel, maître [de lui]-même », son vis-à-vis de « droite » le verrait plutôt comme « égoïste, irrationnel [et] esclave de ses pulsions et de ses instincts », peut-on y lire.

De la même façon, l’individu de « droite » serait favorable à « valorisation des élites » dans la société qu’il juge « techno pessimis[tes] » et « pour des profits privés, qui engendrent des inégalités ».

Le tableau en question a fait l’objet de nombreux commentaires sur les réseaux, y compris de la part du député de la Coalition avenir Québec Youri Chassin.

« Je lis ce tableau et je serais plutôt de gauche ? Bon, je ne pense pas, c’est plutôt un tableau partial. Personne ne se retrouve dans l’homme de paille décrit ! » a réagi cet ancien directeur de la recherche à l’Institut économique de Montréal, un think thank généralement associé à la mouvance de droite.

« Vérifications nécessaires »

Le Cégep a confirmé mardi soir que le tableau avait bel et bien été distribué dans le cadre d’un cours donné entre ses murs. « Nous comprenons que les informations qu’il contient puissent susciter des questionnements », affirme l’établissement d’enseignement.

Il assure ensuite qu’il procédera aux « vérifications nécessaires auprès des personnes concernées », et ce, « afin de connaître le contexte lié à l’utilisation du tableau ».

Le Cégep dit compter « sur le professionnalisme, le discernement et la rigueur intellectuelle de son personnel » et ajoute ne pas « encourage[r] aucun courant ou famille politique ».

« Divers mécanismes sont en place au Cégep Garneau pour assurer la qualité de l’enseignement, dont la Procédure relative au règlement des plaintes et des différends liés à l’enseignement. Si un étudiant vit un différend avec l’u ou l’autre de ses professeurs, il est invité à compléter le formulaire de plainte. Un suivi rigoureux est assuré à toutes les plaintes reçues », conclut-on.