Le ministre de l’Éducation Bernard Drainville a présenté ses excuses au directeur général du centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, au Lac-Saint-Jean, dont il avait blâmé l’« inexpérience » pour sa décision de fermer des classes de maternelle 4 ans.

La semaine dernière, Patrice Boivin a annoncé qu’il devait fermer la moitié des classes de maternelle 4 ans de son centre de services scolaire à la prochaine rentrée en raison du manque d’enseignants.

Le lendemain, le ministre Drainville a déploré cette décision, qu’il a attribuée au manque d’expérience du directeur général de ce CSS. Or, M. Boivin cumule plus de 30 ans d’expérience dans le milieu scolaire, comme enseignant, mais aussi comme gestionnaire.

Les deux hommes se sont rencontrés mardi, a indiqué Bernard Drainville sur Twitter.

« On va travailler ensemble pour tenter d’éviter la fermeture de 50 % des maternelles 4 ans. Je me suis également excusé pour mes propos à son égard. C’est un homme d’expérience et sa valeur est évidente », a-t-il écrit sur Twitter.

Le centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets souffre particulièrement de la pénurie de personnel, qui touche la région « plus rapidement » qu’anticipé, a expliqué M. Boivin à La Presse la semaine dernière.

« Le département des miracles, trouver des gens au quotidien, ça a des limites », disait alors Patrice Boivin.

De 19 groupes de maternelle 4 ans, il était prévu de passer à 8 à la prochaine rentrée. « Avant d’annoncer la fermeture de maternelles 4 ans, il faut regarder toutes nos options et moi, dans mon esprit, ça reste à faire », avait déclaré le ministre Drainville.