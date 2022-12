(Québec) Le congé de Noël arrivera plus tôt que prévu pour des milliers d’élèves de la province, alors que des écoles ont décidé de fermer vendredi vu la tempête qui s’annonce.

Du Lac-Saint-Jean, à l’Abitibi, en passant par Québec et l’Outaouais, de nombreux centres de services scolaires annoncent jeudi que leurs établissements seront fermés vendredi.

À Québec, le centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, qui regroupe près de 30 000 élèves, va fermer ses établissements vu « la situation exceptionnelle ». Le centre de services scolaire de Portneuf a pris la même décision. Le centre de services scolaire des Découvreurs, lui, doit communiquer son choix vendredi matin.

Au Lac Saint-Jean, les centres de services scolaires du Pays-des-Bleuets et du Lac-Saint-Jean ont pris la décision de fermer leurs établissements. C’est aussi le cas ailleurs dans la province, notamment aux centres de services scolaires des Portages-de-l’Outaouais, des Draveurs et du Coeur-des-Vallées (Outaouais), de même qu’au centre de services du Chemin-du-Roy (Mauricie).

Dans la grande région de Montréal, aucun centre de services scolaire n’a annoncé de fermeture d’école pour le moment. Mais certaines directions d’écoles demandent aux élèves de vider leur casier dès ce soir en prévision du congé des fêtes, au cas où les classes seraient annulées vendredi. C’est notamment le cas de l’école primaire Saint-François-Solano, dans le quartier Rosemont.

« La décision de fermer les écoles se prend par le centre de services scolaire, en collégialité avec les autres centres de services de la région, la Société de transport de Montréal et les transporteurs scolaires », explique Alain Perron, porte-parole du centre de services scolaire de Montréal. « On essaie d’aviser les gens le plus tôt possible. C’est déjà arrivé qu’on annonce des fermetures la veille. »

La Ville de Québec est sur le qui-vive. Le maire Bruno Marchand a tenu jeudi à rassurer les citoyens. « La Ville est prête. La cellule de crise est activée et prête à prendre soin des citoyens de Québec », a noté le maire de Québec.

La Ville a notamment triplé son équipe de garde en foresterie urbaine, anticipant plusieurs branches cassées. Les prévisions météo prédisent des rafales à 80 km/h vendredi soir sur la capitale. Les autorités s’inquiètent aussi de la succession de neige puis de pluie, suivie d’un refroidissement. Ce cocktail pourrait transformer les chaussées en patinoire.

« Le pire scénario ce serait 25-30 mm de neige puis 20-25 mm de pluie et après un refroidissement important », note Éric Grondin, directeur de division gestion du déneigement à la Ville de Québec.

Rentrez vos rétroviseurs, vissez vos tempos

Le maire en appelle à la collaboration des citoyens, notamment en stationnant leur voiture dans leur stationnement privé ou dans ceux prévus par la ville lors des opérations de déneigement.

La Ville demande également aux automobilistes de rabattre leurs miroirs pour permettre à la machinerie de circuler. Elle suggère aussi « d’accrocher les abris temporaires », du style abris Tempo.

« On a besoin des citoyens. Ce ne sont pas des conditions habituelles en raison du férié, de la fin de semaine. On veut que les gens puissent se déplacer, se rencontrer. Ça va être la veille de Noël », note le maire Marchand.

La Ville demande aussi aux citoyens de s’armer de chandelles, de batteries et de couvertures de laine dans l’éventualité de pannes d’électricité.