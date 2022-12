(Québec) Le congé de Noël arrivera plus tôt que prévu pour des milliers d’élèves de la province, alors que des écoles ont décidé de fermer vendredi vu la tempête qui s’annonce.

À titre préventif, le centre de services scolaire de Montréal a décidé de fermer tous ses établissements vendredi. Aucun cours ni enseignement à distance n’est prévu pour l’ensemble des élèves du primaire, secondaire, ainsi que du secteur des adultes.

C’est aussi le cas pour le centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys.

À Montréal, on demande à la population d’éviter de sortir vendredi, puisque les équipes municipales d’entretien s’attendent à un « grand défi » pour réussir à garder les rues et les trottoirs praticables pour les véhicules et les piétons, en raison du cocktail météo attendu.

« C’est particulier, parce qu’on va vivre deux saisons en 24 heures, avec des précipitations en grande quantité, autant en neige qu’en pluie », souligne Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal, en entrevue téléphonique. « C’est le mélange qui rend le défi plus grand. »

Il rappelle qu’on attend une vingtaine de centimètres de neige, et jusqu’à 40 millimètres de pluie. Les employés municipaux devront donc d’abord pousser la neige pour déblayer les rues, mais ensuite dégager les puisards afin que la pluie puisse s’évacuer dans les égouts pluviaux.

L’épandage de sel sera sans doute inutile dans les premières heures de la tempête, puisque la pluie viendra ensuite diluer le tout. On se prépare donc à épandre du fin gravier au début, réservant le sel pour plus tard, quand les températures chuteront de nouveau, ce qui pourrait transformer rues et trottoirs en patinoires.

Du Lac-Saint-Jean, à l’Abitibi, en passant par les Laurentides, Québec et l’Outaouais, de nombreux centres de services scolaires ont décidé jeudi de fermer leurs établissements vendredi.

Le centre de services scolaire des Laurentides a annoncé peu avant 16 h qu’il n’y aurait pas de cours dans ses écoles. « Selon les prévisions, l’épicentre d’une partie de la tempête sera sur notre territoire. Nous agissons donc par prévention, pour la sécurité de tous nos élèves et de notre personnel. Plus de 40 cm de neige sont attendus par endroit, ainsi que des rafales de vent pouvant aller jusqu’à 100 km/h. Le potentiel de dangerosité étant élevé et connaissant la réalité de notre territoire, nous avons pris la décision de fermer tout le CSSL demain de jour et de soir », indique le directeur général du centre, Sébastien Tardif, dans un message transmis aux parents et aux élèves.

À Québec, le centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, qui regroupe près de 30 000 élèves, va fermer ses établissements vu « la situation exceptionnelle ». Le centre de services scolaire de Portneuf a pris la même décision. Le centre de services scolaire des Découvreurs, lui, doit communiquer son choix vendredi matin.

Au Lac-Saint-Jean, les centres de services scolaires du Pays-des-Bleuets et du Lac-Saint-Jean ont pris la décision de fermer leurs établissements. C’est aussi le cas ailleurs dans la province, notamment aux centres de services scolaires des Portages-de-l’Outaouais, des Draveurs et du Coeur-des-Vallées (Outaouais), de même qu’au centre de services du Chemin-du-Roy (Mauricie).

La Ville de Québec est sur le qui-vive. Le maire Bruno Marchand a tenu jeudi à rassurer les citoyens. « La Ville est prête. La cellule de crise est activée et prête à prendre soin des citoyens de Québec », a noté le maire de Québec.

La Ville a notamment triplé son équipe de garde en foresterie urbaine, anticipant plusieurs branches cassées. Les prévisions météo prédisent des rafales à 80 km/h vendredi soir sur la capitale. Les autorités s’inquiètent aussi de la succession de neige puis de pluie, suivie d’un refroidissement. Ce cocktail pourrait transformer les chaussées en patinoire.

« Le pire scénario ce serait 25-30 mm de neige puis 20-25 mm de pluie et après un refroidissement important », note Éric Grondin, directeur de division gestion du déneigement à la Ville de Québec.

Rentrez vos rétroviseurs, vissez vos tempos

Le maire en appelle à la collaboration des citoyens, notamment en stationnant leur voiture dans leur stationnement privé ou dans ceux prévus par la ville lors des opérations de déneigement.

La Ville demande également aux automobilistes de rabattre leurs miroirs pour permettre à la machinerie de circuler. Elle suggère aussi « d’accrocher les abris temporaires », du style abris Tempo.

« On a besoin des citoyens. Ce ne sont pas des conditions habituelles en raison du férié, de la fin de semaine. On veut que les gens puissent se déplacer, se rencontrer. Ça va être la veille de Noël », note le maire Marchand.

La Ville demande aussi aux citoyens de s’armer de chandelles, de batteries et de couvertures de laine dans l’éventualité de pannes d’électricité.