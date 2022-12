Les universités et l’Ordre des psychologues sommés de revoir leurs pratiques

Québec somme les universités et l’Ordre des psychologues à se réunir « de manière urgente » au sein d’un nouveau groupe de travail qui sera présidé par Hélène David, ex-ministre libérale de l’Enseignement supérieur. Ce qui presse : régler le problème de l’accès extrêmement restreint au doctorat en psychologie, alors qu’il est incontournable pour avoir le droit de travailler comme psychologue au Québec.

En novembre, La Presse révélait le déséquilibre dans les départements de psychologie du Québec. Chaque année, des centaines d’étudiants y sont admis au baccalauréat, mais seule une poignée est acceptée au doctorat.

Résultat : ces jeunes se retrouvent dans une course folle aux notes pour voir dans l’immense majorité des cas leurs espoirs être déçus, l’accès au doctorat étant par endroit plus étroit encore qu’en médecine. Ces jeunes se retrouvent ainsi dans un cul-de-sac, alors même que les besoins en psychologues au Québec sont très grands.

Dans un communiqué publié mardi matin, Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur, a fait savoir qu’elle a demandé aux parties en cause « de se réunir de manière urgente afin d’identifier de quelle manière et dans quelles conditions les bacheliers de psychologie et d’autres disciplines connexes pourraient être mieux utilisés dans le domaine de la santé mentale des réseaux publics ou dans le privé ».

« Je suis convaincue que les parties prenantes, telles que les universités ou l’Ordre des psychologues, sous la direction de Mme Hélène David trouveront des solutions », dit la ministre Déry.

Le groupe de travail aura comme principal mandat « de concevoir une feuille de route pour optimiser les parcours de formation en psychologie », est-il encore écrit dans le communiqué.

À titre d’exemple, à McGill, en 2021, 460 étudiants étaient inscrits au baccalauréat. Au doctorat, ils étaient 10. À l’Université Concordia, en 2022-2023, au 1er cycle, les nouvelles cohortes sont composées d’un peu plus de 500 étudiants, mais ils ne sont qu’environ 13 à obtenir le doctorat leur permettant d’obtenir le titre de psychologue. À l’Université de Montréal, 60 étudiants ont pu s’inscrire au doctorat en 2022, alors qu’ils sont environ 300 par année à être inscrits au baccalauréat.