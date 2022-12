(Québec) La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, brosse un constat accablant du ministère de l’Éducation, qui n’a pas un portrait complet des retards d’apprentissage causés par les fermetures de classe depuis le début de la pandémie. Sans des données fiables pour mettre en œuvre « des mesures de rattrapage efficaces », le cheminement des jeunes en difficulté d’apprentissage ou à risque de décrochage pourrait être compromis et les priver, à terme, d’un diplôme.

Mme Leclerc a déposé mercredi au Salon bleu le tome de décembre du rapport de la vérificatrice générale du Québec pour l’année 2022-2023. Dans cet imposant document, on y apprend que « les analyses dont dispose le [ministère de l’Éducation] ne lui permettent pas d’avoir un portrait complet des retards d’apprentissage afin de mettre en place les mesures de rattrapage appropriées ».

Alors que la pandémie de COVID-19 a provoqué des fermetures de classes répétées et de nombreux épisodes d’enseignement à distance, les efforts consacrés à l’aide aux élèves, comme le programme de tutorat de 88 millions de dollars, « n’a pas été basé sur une analyse synthèse des retards d’apprentissage », affirme Mme Leclerc.

Plus concrètement, « la répartition budgétaire des mesures de tutorat pour le soutien à l’apprentissage n’a pas considéré suffisamment les besoins des élèves », dit-elle.

Comme dans d’autres secteurs de la société, le ministère de l’Éducation n’était pas prêt en mars 2020 à faire face à une pandémie mondiale qui a forcé la fermeture des écoles pendant plusieurs semaines. Or, ce qui caractérise le système scolaire québécois, constate Guylaine Leclerc, est le fait qu’une dizaine de centres de services scolaires ne disposaient toujours pas d’une quantité suffisante d’ordinateurs portables pour offrir pleinement l’enseignement en ligne après 18 mois de pandémie.

« Le [ministère de l’Éducation] n’a pas fourni un soutien technologique suffisant aux [centres de services scolaires] et il a investi 42 millions de dollars dans des appareils de vidéoconférence qui demeurent à ce jour peu utilisés », affirme Mme Lerclec.

La vérificatrice générale déplore aussi que le ministère de l’Éducation ait tardé à préciser les services éducatifs minimaux qui devaient être offerts aux élèves, en cas de fermetures de classes. Il a fallu attendre la rentrée scolaire 2020-2021 afin qu’il produise une directive indiquant ces seuils.

« En l’absence de cette directive, les services éducatifs accordés aux élèves au printemps 2020 ont été très variables d’un [centre de services scolaire] à l’autre », dit-elle.

Suppléments pour enfants handicapés : un processus « lourd et complexe »

La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, déplore que le processus pour demander l’octroi d’un des deux suppléments pour enfant handicapé existants est « lourd et complexe », ce qui ne favorise pas son accès pour les familles qui en ont besoin.

Durant l’année qui s’est terminée au 31 décembre 2021, plus de 41 000 enfants handicapés ont obtenu un soutien par l’entremise d’un supplément et 4500 enfants ont eu droit en plus au supplément prévu pour les enfants handicapés qui nécessitent des soins exceptionnels.

Or, déplore Mme Leclerc, « les délais de traitement des demandes sont longs, et le processus de réévaluation, qui a pour but de vérifier si l’état de santé des enfants qui bénéficient déjà d’un supplément s’est amélioré et, le cas échéant, s’il répond toujours aux critères d’admissibilité, a été presque interrompu pendant une décennie, de 2011 à 2021 ». Conséquence : « plusieurs enfants n’auront fait l’objet d’aucune réévaluation tout au long de leur développement, jusqu’à l’âge de 18 ans », affirme la vérificatrice générale.

Guylaine Leclerc demande entre autres au gouvernement de « simplifier l’accès aux mesures d’aide et réaliser davantage de suivi avant de refuser une demande, notamment lorsque le parent n’a pas communiqué toutes les informations exigées ».